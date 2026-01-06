Θεοφάνεια στη Φλόριντα: Δεκάδες νέοι βούτηξαν για τον σταυρό, μπροστά σε χιλιάδες πιστούς

Η μεγαλύτερη ελληνορθόδοξη κοινότητα της Φλόριντα τίμησε την Τρίτη τα Θεοφάνεια στο Τάρπον Σπρινγκς, σε μια τελετή που συγκέντρωσε χιλιάδες πιστούς και επισκέπτες.

Όπως κάθε χρόνο, δεκάδες νέοι βούτηξαν στα κρύα νερά για να ανασύρουν τον σταυρό, σε μία από τις μεγαλύτερες τελετές Αγιασμού των Υδάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 18χρονος Άθος Καριστίνος ήταν εκείνος που κατάφερε να πιάσει τον σταυρό, ανάμεσα σε συνολικά 74 συμμετέχοντες, αφού ρίχτηκε στο νερό μπροστά σε πλήθος κόσμου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο νέος που ανασύρει τον σταυρό θεωρείται ότι λαμβάνει ευλογία για ολόκληρο το έτος.

Attended the Epiphany 2026 celebration hosted by St. Nicholas Greek Orthodox Church in Tarpon Springs. Been in Tampa for 20 years and this is something I’ve wanted to witness for a really long time. It was really beautiful. pic.twitter.com/EmbvoIAW4B — Kevin Parker’s Flip Flops (@ScriptsAndSips) January 6, 2026

Η τελετή ξεκίνησε με πομπή από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, με τη συμμετοχή κληρικών και πιστών. Μπροστά από την πομπή βρισκόταν η Σίλβια Μαράκας, η οποία κρατούσε λευκό περιστέρι, σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, και το άφησε ελεύθερο πάνω από το νερό λίγο πριν από τη ρίψη του σταυρού.

Το Τάρπον Σπρινγκς βρίσκεται στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της Τάμπα, και είναι γνωστό για την ισχυρή παρουσία της ελληνικής ομογένειας. Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν άνθιζε η βιομηχανία σφουγγαριών. Με τα χρόνια, η πόλη διατήρησε έντονο ελληνικό χαρακτήρα, με εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και αγορές που παραπέμπουν στη μεσογειακή παράδοση.

Με πληροφορίες από Associated Press

