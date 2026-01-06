Γερμανία: Κρίσιμη η κατάσταση σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, σύμφωνα με τον Μερτς

Ως «πολύ κρίσιμη» περιγράφει ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς την κατάσταση σε τομείς της οικονομίας και αναδεικνύει την οικονομική ανάκαμψη σε ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησής του για το νέο έτος.

Σε τετρασέλιδη επιστολή του προς τους βουλευτές της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ο κ. Μερτς σκιαγραφεί τις προτεραιότητές του για το 2026 και αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν βελτιώσει επαρκώς την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενώ παραδέχεται ότι «η κατάσταση σε ορισμένους τομείς είναι πολύ κρίσιμη».

Τα προβλήματα που αναφέρει ο Μερτς και οι προτεραιότητες

Σύμφωνα επίσης με τον καγκελάριο, κατά το τρέχον έτος η έμφαση θα δοθεί στη λήψη των σωστών πολιτικών αποφάσεων για τη ριζική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στην επιστολή του ο Φρίντριχ Μερτς επισημαίνει ακόμη ότι το κόστος εργασίας και ενέργειας, τα γραφειοκρατικά και τα φορολογικά βάρη παραμένουν πολύ υψηλά. «Η επίλυση αυτών των προβλημάτων θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην πολιτική και την κοινωνική συνοχή», τονίζει.

Ο καγκελάριος επαναλαμβάνει επίσης τη δέσμευσή του για τη συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας, αλλά και την προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός η οποία όμως θα διαφυλάσσει την κυριαρχία της Ουκρανίας. Στο τέλος της τετρασέλιδης επιστολής, ο καγκελάριος εύχεται στους βουλευτές καλή δύναμη για το έργο που έχουν μπροστά τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ