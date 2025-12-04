Παγκόσμια ανακατανομή πλούτου προς τα πάνω: Οι δισεκατομμυριούχοι τετραπλασιάστηκαν το 2025

Ο παγκόσμιος αριθμός των δισεκατομμυριούχων εκτοξεύτηκε φέτος στους 9.919, από 2.682 το 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της UBS, της ελβετικής τράπεζας που παραδοσιακά εμπιστεύονται οι υπερπλούσιοι για τη διαχείριση του πλούτου τους.

Η τράπεζα αποδίδει την αύξηση στη συσσώρευση κεφαλαίου στα ανώτερα οικονομικά στρώματα και στη μεγάλη μεταβίβαση περιουσιών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτής της μεταφοράς πλούτου, 91 άτομα έγιναν δισεκατομμυριούχοι μέσω κληρονομιάς, λαμβάνοντας συνολικά 298 δισ. δολάρια, το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί από τότε που η UBS ξεκίνησε την έρευνα, το 2015. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα έξι εγγόνια του Σιγκαπουριανού επιχειρηματία Goh Cheng Liang, τα οποία κληρονόμησαν συμμετοχές αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων το καθένα.

Παράλληλα, 196 νέοι δισεκατομμυριούχοι δημιούργησαν τις περιουσίες τους «από το μηδέν», συγκεντρώνοντας συνολικά 386,5 δισ. δολάρια. Η UBS σημειώνει ότι οι κληρονομιές αυξάνονται πλέον ταχύτερα από τον «self-made» πλούτο.

Ο Μπέντζαμιν Καβάλλι, στέλεχος της τράπεζας, εκτιμά ότι τα επόμενα 15 χρόνια θα μεταβιβαστούν τουλάχιστον 5,9 τρισ. δολάρια.

Πού θα μεταφερθεί ο πλούτος

Οι μεγαλύτερες μεταβιβάσεις αναμένονται στις ΗΠΑ, ακολουθούμενες από την Ινδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελβετία. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται έβδομο, με εκτιμώμενες κληρονομιές 164 δισ. δολαρίων. Οι τάσεις, όμως, μπορεί να αλλάξουν, καθώς πολλοί δισεκατομμυριούχοι μετακινούνται μεταξύ χωρών αναζητώντας ευνοϊκότερο φορολογικό περιβάλλον ή μεγαλύτερη πολιτική ασφάλεια.

Η έντονη συγκέντρωση πλούτου έχει τροφοδοτήσει νέες πολιτικές συζητήσεις. Στην Ελβετία, οι ψηφοφόροι απέρριψαν με μεγάλη διαφορά την πρόταση για φόρο 50% σε μεγάλα κληρονομημένα ποσά. Στη Γαλλία καταψηφίστηκε αντίστοιχη πρόταση για φόρο 2% σε περιουσίες άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Η Ιταλία, που προσελκύει εύπορους ξένους μέσω flat tax (ένα καθεστώς σταθερού φόρου 100.000 ευρώ τον χρόνο ανεξάρτητα από το συνολικό εισόδημα) σχεδιάζει να αυξήσει το ποσό αυτό στα 300.000 ευρώ από το 2026.

Προς έναν διεθνή φόρο στους υπερπλούσιους;

Ισπανία, Βραζιλία, Γερμανία και Νότια Αφρική προωθούν σε επίπεδο G20 πρόταση για ελάχιστο φόρο 2% στον παγκόσμιο υπερπλούτο. Μελέτη του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζούκμαν, ειδικού στη φορολόγηση πλούτου και στα φορολογικά καταφύγια, εκτιμά ότι το μέτρο θα μπορούσε να αποφέρει έως και 250 δισ. δολάρια ετησίως.

Η πρόταση για τον ελάχιστο φόρο 2% εντάσσεται στις ευρύτερες διαβουλεύσεις της G20 για τη φορολόγηση των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών και την εφαρμογή της συμφωνίας του 2021, η οποία προβλέπει ελάχιστο εταιρικό φόρο 15% για τις πολυεθνικές. Οι συζητήσεις αυτές, που συνεχίζονται εδώ και χρόνια, θεωρούνται από πολλούς ως το επόμενο μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης γύρω από την κατανομή του πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με πληροφορίες από Guardian