ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Ελβετία απέρριψε τον φόρο 50% στους υπερπλούσιους - Οι ανησυχίες πίσω από την απόφαση

Το 78% των ψηφοφόρων είπε «όχι» στο δημοψήφισμα, που διενεργήθηκε στην Ελβετία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΕΛΒΕΤΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΟΥΣΙΩΝ Facebook Twitter
Πόλη στην Ελβετία / Unsplash
0

Οι ψηφοφόροι στην Ελβετία απέρριψαν την πρόταση για επιβολή φόρου 50% στις κληρονομιές άνω των 50 εκατ. ελβετικών φράγκων, σε ένα δημοψήφισμα που θεωρήθηκε βαρόμετρο για τη διάθεση της χώρας απέναντι σε πολιτικές αναδιανομής του πλούτου.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα στην Ελβετία, το 78% των ψηφοφόρων είπε «όχι», ποσοστό ακόμη υψηλότερο από τις ήδη αρνητικές δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν.

Η πρόταση είχε κατατεθεί από τη νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (JUSO) με στόχο να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. «Οι υπερπλούσιοι κληρονομούν δισεκατομμύρια, εμείς κληρονομούμε κρίσεις», ήταν το κεντρικό σύνθημά τους.

Ελβετία: Οι κυβερνητικές προειδοποιήσεις για το δημοψήφισμα

Ωστόσο, κυβέρνηση και οικονομικοί φορείς προειδοποιούσαν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγούσε σε μαζική φυγή πλούτου από τη χώρα, μειώνοντας τελικά τα φορολογικά έσοδα.

Η ψηφοφορία παρακολουθήθηκε στενά από τον διεθνή χρηματοοικονομικό κόσμο, καθώς άλλες χώρες όπως η Νορβηγία έχουν ήδη ενισχύσει τη φορολογία μεγάλου πλούτου ή εξετάζουν αντίστοιχα μέτρα.

Η Ελβετία παραμένει μία από τις ακριβότερες χώρες στον κόσμο, με το κόστος ζωής να αυξάνεται διαρκώς και να αποτελεί πλέον κεντρικό θέμα στην πολιτική συζήτηση.

Ελβετία: Γιατί έκαναν πίσω οι κάτοικοι

Στις πρώτες τους αναλύσεις για το δημοψήφισμα στην Ελβετία, τα διεθνή ΜΜΕ εκτιμούν πως οι πολίτες καταψήφισαν δεδομένου ότι η χώρα έχει παράδοση χαμηλών φορολογικών επιβαρύνσεων και μεγάλης οικονομικής σταθερότητας, με αρκετούς να θεωρούν πως ένας τόσο μεγάλος φόρος θα έβλαπτε τη φήμη της ως «φορολογικού παραδείσου» για πλούσιους. 

Παράλληλα, οι Ελβετοί ενδέχεται να «φοβήθηκαν» πως η κατασκευή οικογενειακών περιουσιών ή επιχειρήσεων, μελλοντικά, μπορεί να γινόταν πολύ δύσκολη.

Τέλος, αρκετοί ανησύχησαν ότι η ψήφιση θα οδηγούσε σε «φυγή κεφαλαίων» και αιτήσεις φορολογικής «διαμονής» σε πιο ευνοϊκές χώρες, κάτι που, κατά τους επικριτές, θα έβλαπτε τις δημόσιες εισπράξεις μακροπρόθεσμα. 

Με πληροφορίες από Reuters, Straits Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελβετία προτείνει επίσημα τον λαρυγγισμό ως υποψήφιο για ένταξη στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Πολιτισμός / Η Ελβετία προτείνει τον λαρυγγισμό ως υποψήφιο για ένταξη στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Η Ελβετία έχει τέσσερις επίσημες γλώσσες — γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ρομανσικά — αλλά, όπως λέει η καθηγήτρια Nadja Räss, θα έπρεπε να αναγνωριστεί και μια πέμπτη: ο λαρυγγισμός
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΑΡΟΝΤΙΤΣΚΙ ΣΚΑΚΙ

Διεθνή / Σκάκι: Πώς οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες σε βάρος του Ντάνιελ Ναροντίτσκι οδήγησαν στον θάνατό του

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες μπλιτζ στον κόσμο - Ο θάνατός του, μετά τις κατηγορίες για απάτη από τον παιδικό του ήρωα, έφερε στην επιφάνεια βαθιά προβλήματα στο χώρο του σκακιού
LIFO NEWSROOM
Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Διεθνή / Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Το συγκρότημα των οκτώ ουρανοξυστών, που φιλοξενούσε πάνω από 4.600 άτομα, ήταν υπό ανακαίνιση και καλυπτόταν από ικριώματα από μπαμπού, τα οποία φαίνεται ότι ευνόησαν στην εξάπλωση της φωτιάς
LIFO NEWSROOM
Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά της για τον χριστιανικό κόσμο

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη / Οι συναντήσεις Πάπα–Βαρθολομαίου και το μήνυμά τους για τον χριστιανικό κόσμο

Από τη Νίκαια έως το Φανάρι, η παρουσία του Πάπα Λέοντα και η κοινή προσευχή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αναζωογονούν τον διαθρησκειακό διάλογο και στέλνουν ισχυρό μήνυμα ενότητας σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας για τον χριστιανικό κόσμο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 
 