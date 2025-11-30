Η Ελβετία απέρριψε τον φόρο 50% στους υπερπλούσιους - Οι ανησυχίες πίσω από την απόφαση

Οι ψηφοφόροι στην Ελβετία απέρριψαν την πρόταση για επιβολή φόρου 50% στις κληρονομιές άνω των 50 εκατ. ελβετικών φράγκων, σε ένα δημοψήφισμα που θεωρήθηκε βαρόμετρο για τη διάθεση της χώρας απέναντι σε πολιτικές αναδιανομής του πλούτου.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα στην Ελβετία, το 78% των ψηφοφόρων είπε «όχι», ποσοστό ακόμη υψηλότερο από τις ήδη αρνητικές δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν.

Η πρόταση είχε κατατεθεί από τη νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (JUSO) με στόχο να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. «Οι υπερπλούσιοι κληρονομούν δισεκατομμύρια, εμείς κληρονομούμε κρίσεις», ήταν το κεντρικό σύνθημά τους.

Ελβετία: Οι κυβερνητικές προειδοποιήσεις για το δημοψήφισμα

Ωστόσο, κυβέρνηση και οικονομικοί φορείς προειδοποιούσαν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγούσε σε μαζική φυγή πλούτου από τη χώρα, μειώνοντας τελικά τα φορολογικά έσοδα.

Η ψηφοφορία παρακολουθήθηκε στενά από τον διεθνή χρηματοοικονομικό κόσμο, καθώς άλλες χώρες όπως η Νορβηγία έχουν ήδη ενισχύσει τη φορολογία μεγάλου πλούτου ή εξετάζουν αντίστοιχα μέτρα.

Η Ελβετία παραμένει μία από τις ακριβότερες χώρες στον κόσμο, με το κόστος ζωής να αυξάνεται διαρκώς και να αποτελεί πλέον κεντρικό θέμα στην πολιτική συζήτηση.

Ελβετία: Γιατί έκαναν πίσω οι κάτοικοι

Στις πρώτες τους αναλύσεις για το δημοψήφισμα στην Ελβετία, τα διεθνή ΜΜΕ εκτιμούν πως οι πολίτες καταψήφισαν δεδομένου ότι η χώρα έχει παράδοση χαμηλών φορολογικών επιβαρύνσεων και μεγάλης οικονομικής σταθερότητας, με αρκετούς να θεωρούν πως ένας τόσο μεγάλος φόρος θα έβλαπτε τη φήμη της ως «φορολογικού παραδείσου» για πλούσιους.

Παράλληλα, οι Ελβετοί ενδέχεται να «φοβήθηκαν» πως η κατασκευή οικογενειακών περιουσιών ή επιχειρήσεων, μελλοντικά, μπορεί να γινόταν πολύ δύσκολη.

Τέλος, αρκετοί ανησύχησαν ότι η ψήφιση θα οδηγούσε σε «φυγή κεφαλαίων» και αιτήσεις φορολογικής «διαμονής» σε πιο ευνοϊκές χώρες, κάτι που, κατά τους επικριτές, θα έβλαπτε τις δημόσιες εισπράξεις μακροπρόθεσμα.

Με πληροφορίες από Reuters, Straits Times

