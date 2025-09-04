ΔΙΕΘΝΗ
Ozzy Osbourne: H σκληρή απάντηση του γιου του στις προσβολές του Rοger Waters

Ο θρύλος των Pink Floyd κατηγόρησε τον Όζι Όζμπορν για την ζωή αλλά και την μουσική του

LifO Newsroom
Roger Waters και Οzzy Osbourne
Ο Jack Osbourne επέκρινε τον μπασίστα των θρυλικών Pink Floyd, Ρότζερ Γουότερς (Roger Waters) για τα σχόλια που έκανε πρόσφατα για τον εκλιπόντα Όζι Όζμπορν (Ozzy Osbourne), ο οποίος πέθανε στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών.

Η κριτική του Waters προς τον Osbourne χρονολογείται τουλάχιστον από το 1970, ενώ ο Osbourne «καθ’ όλη τη ζωή του εξέφραζε θαυμασμό για τους Pink Floyd», έγραψε το International Business Times.  Ο Waters, που δεν είναι άγνωστος στις αντιπαραθέσεις, εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ κατά του ροκ συναδέλφου του και της πρωτοποριακής μπάντας heavy metal που ηγήθηκε. Φαινόταν πως ο Waters επέκρινε την ποπ κουλτούρα για την ικανότητά της να αποσπά την προσοχή από σημαντικά πολιτικά ζητήματα, στοχοποιώντας τον Osbourne.

Ο θρύλος των Pink Floyd μίλησε πρόσφατα στο The Independent Ink για μια πληθώρα θεμάτων, μεταξύ των οποίων και το πώς οι προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας χρησιμοποιούνται για να αποσπάσουν την προσοχή του κόσμου από τα πολιτικά ζητήματα: «Πώς μπορούμε να το παραμερίσουμε αυτό; Ξέρω πώς να το κάνουμε! Θα το κάνουμε με την Taylor Swift ή με τσίχλες ή με τον πισινό της Kim Kardashian».

Στη συνέχεια, έστρεψε την προσοχή του στον πρόσφατα αποθανόντα Ozzy: «Ο Ozzy Osbourne, που μόλις πέθανε, να τον ευλογεί ο Θεός σε όποια κατάσταση και αν βρισκόταν όλη του τη ζωή, δεν θα μάθουμε ποτέ. Αν και ήταν παντού στην τηλεόραση για εκατοντάδες χρόνια, με την ηλιθιότητά του και τις ανοησίες του. Όσο για τη μουσική του, δεν έχω ιδέα. Δεν με νοιάζει καθόλου».

Ο Waters συνέχισε: «Δεν με νοιάζουν οι Black Sabbath, ποτέ δεν με ενδιέφεραν. Δεν με ενδιαφέρει να δαγκώνω κεφάλια κοτόπουλων ή ό,τι άλλο κάνουν. Δεν με νοιάζει καθόλου, ξέρεις».

Ο Jack Osbourne, γιος του Όζι, ανέβασε ένα καυστικό post στα social media γράφοντας: «Έι, Roger Waters, άντε γ@@@», έγραψε στη σελίδα του, χρησιμοποιώντας λευκά γράμματα σε κόκκινο φόντο. «Πόσο αξιολύπητος και αποκομμένος από την πραγματικότητα έχεις γίνει». «Ο μόνος τρόπος για να τραβήξεις την προσοχή αυτές τις μέρες είναι να ξερνάς βρισιές στον Τύπο. Ο πατέρας μου πάντα πίστευε ότι είσαι μ@@@ς, ευχαριστώ που τον δικαίωσες», πρόσθεσε. Ολοκλήρωσε την ανάρτηση με ένα emoji κλόουν.

