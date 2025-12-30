Πέθανε σε ηλικία 35 ετών η εγγονή του Τζον Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ

Σε ηλικία 35 ετών έφυγε από τη ζωή η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, δημοσιογράφος και εγγονή της Τζάκι και του 35ου Αμερικανού προέδρου Τζον Κένεντι, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο τελικού σταδίου.

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ήταν η μεσαία κόρη της Καρολάιν Κένεντι και του Έντγουιν Σλόσμπεργκ, με την είδηση του θανάτου της να γνωστοποιείται από τους λογαριασμούς της της JFK Library Foundation στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκ μέρους της οικογένεια της 35χρονης.

«Η όμορφη Τατιάνα μας έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Θα είναι πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε η ανάρτηση, η οποία υπογράφεται από τους «Τζορτζ, Έντγουιν και Τζόζεφιν Μοράν, Εντ, Καρολάιν, Τζακ, Ρόουζ και Ρόρι».

Η Σλόσμπεργκ είχε ανακοινώσει ότι είχε διαγνωστεί με οξεία μυελογενή λευχαιμία σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The New Yorker τον Νοέμβριο του 2025.

Τατιάνα Σλόσμπεργκ: Τι είχε πει στο άρθρο της

Η 35χρονη είχε αναφέρει, στο τότε άρθρο της, ότι πληροφορήθηκε πως πάσχει από καρκίνο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, τον Μάιο του 2024, όταν ο γιατρός της εντόπισε ανισορροπία στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων της.

«Λίγες ώρες αργότερα, ο γιατρός μου παρατήρησε πως η εξέταση αίματός μου έδειχνε κάτι περίεργο. Ο φυσιολογικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων κυμαίνεται από τέσσερις έως έντεκα χιλιάδες κύτταρα ανά μικρολίτρο. Τα δικά μου ήταν εκατόν τριάντα μία χιλιάδες. «Θα μπορούσε να είναι κάτι που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, είπε ο γιατρός ή θα μπορούσε να είναι λευχαιμία» είχε γράψει, σημειώνοντας ότι τελικά διαγνώστηκε με «μια σπάνια μετάλλαξη που ονομάζεται Inversion 3».

Μετά τη γέννηση της κόρης της, πέρασε πέντε εβδομάδες στο νοσοκομείο Columbia-Presbyterian και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Memorial Sloan Kettering για μεταμόσχευση μυελού των οστών και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία στο σπίτι.