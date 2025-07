Όζι Όζμπορν: Όλα όσα έγιναν στο μεγάλο φινάλε των Black Sabbath

Πυροτεχνήματα εκρήγνυνται πάνω από το γήπεδο του Villa Park, οι Black Sabbath υπό τον Όζι Όζμπορν (Ozzy Osbourne) αποχαιρετούν το κοινό και οι «πατέρες» του heavy metal κατεβαίνουν από τη σκηνή για τελευταία φορά.

Σε ένα κατάμεστο Villa Park, 40.000 φίλοι του metal – μαζί με 5,8 εκατομμύρια μέσω livestream – είδαν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα σε αυτό που ουσιαστικά είναι το Live Aid του metal.

Ο Ozzy Osbourne επανενώθηκε χθες με τους Black Sabbath και έδωσε την τελευταία του συναυλία, λέγοντας στους θαυμαστές του: «Δεν έχετε ιδέα πώς νιώθω – σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», σε ένα συγκινητικό αλλά αληθινά metal αντίο.

Η συναυλία «Back To The Beginning» στο στάδιο Villa Park, που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, χαρακτηρίστηκε ως η «τελευταία εμφάνιση» για τον άνθρωπο που θεωρείται ένας από τους πατέρες του heavy metal, έπειτα από αρκετά χρόνια προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Πάρκινσον.

Ανεβαίνοντας σε έναν μαύρο θρόνο διακοσμημένο με πολύτιμα κρανία, ο 76χρονος Ozzy ερμήνευσε ένα σόλο σετ πριν ενωθεί με τους αρχικούς του συνεργάτες του– τον Terence «Geezer» Butler, τον Tony Iommi και τον Bill Ward – για την πρώτη εμφάνιση των Black Sabbath μετά από 20 χρόνια.

Ozzy Osbourne performs "Crazy Train" for the last time in front of the audience at Villa Park in Birmingham pic.twitter.com/NRWtNCIwYG — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 5, 2025

«Ας αρχίσει η τρέλα», φώναξε ο Osbourne όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά, απευθυνόμενος σε περίπου 40.000 θαυμαστές: «Είναι τόσο ωραίο να βρίσκομαι σε αυτή τη σκηνή».

Με το κοινό να φωνάζει το όνομά του, τραγούδησε και στα δύο σετ καθιστός, αλλά η φωνή του και η τρελή λάμψη στα μάτια του ήταν παρούσες σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια.

Ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια όπως τα Mr Crowley και Crazy Train, καθώς και Iron Man και Paranoid με τους Black Sabbath, ο Osbourne καθοδηγούσε το κοινό να τραγουδήσει «πιο δυνατά, πιο δυνατά» και «τρελαθείτε ρε γαμώτο».

Αυτή ήταν μια οργανωμένη αποχώρηση από τον μεγαλύτερο χαρακτήρα του heavy metal, με ένα υποστηρικτικό line-up από αστέρες του hard rock – από τους Slayer και Halestorm μέχρι τους Metallica και Guns N’ Roses, καθώς και προσωπικότητες όπως οι Steven Tyler, Ronnie Wood, Yungblud, Travis Barker και Chad Smith.

Πολλοί δήλωσαν ότι δεν θα ήταν οι μουσικοί που είναι σήμερα χωρίς τον Osbourne και τους Black Sabbath.

«Ξέρετε, δεν υπάρχει άλλος τόσο σεβαστός στο metal όσο ο Ozzy Osbourne», είπε ο πρώην τραγουδιστής των Van Halen, Sammy Hagar, στο Sky News λίγο πριν την εμφάνισή του. «Και το να είναι άρρωστος και να λέει “τελείωσα, αποχωρώ”. Άνθρωπε, δεν υπάρχει κανείς άλλος που να μπορεί να τον αντικαταστήσει».

«Χωρίς τους Sabbath, δεν θα υπήρχαν οι Metallica», δήλωσε ο τραγουδιστής James Hetfield κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους.

«Δεν είμαστε εδώ για να πούμε αντίο», είπε ο Scott Ian από τους Anthrax. «Είμαστε εδώ απλώς για να πούμε ευχαριστώ».

That's it! The last time we'll ever see Black Sabbath perform together and what a glorious last set it was! Ozzy Osbourne is the GOAT. pic.twitter.com/pNXYaPTRkQ — Lily* (@300mirrors) July 6, 2025

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τεράστιες μπάλες με τα χρώματα της Aston Villa και με το πρόσωπο του Ozzy και των Black Sabbath, πετάγονταν πάνω από το ενθουσιασμένο πλήθος.

Τιμητικά μηνύματα από άλλους διάσημους φίλους και θαυμαστές, από τον Billy Idol και τον Ricky Gervais μέχρι τη Dolly Parton και τον Sir Elton John, προβάλλονταν στις οθόνες.

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Jason Momoa, που παρουσίασε την εκδήλωση, είπε στο κοινό ότι το heavy metal υπήρξε «καταφύγιο» για πολλούς στην εφηβεία τους και ότι η μουσική των Black Sabbath έχει «επηρεάσει και εμπνεύσει μουσικούς» όλων των εποχών και ειδών.

Η ιδέα για το αποχαιρετιστήριο σόου ανήκει στη σύζυγο του Osbourne, Sharon – μια τελευταία συναυλία για να ολοκληρώσει την καριέρα του με τον καλύτερο τρόπο – μετά την αναγκαστική ακύρωση των εμφανίσεών του που είχε προγραμματίσει για το 2023, λέγοντας στους θαυμαστές ότι «ποτέ δεν φανταζόταν» πως οι περιοδείες του θα τελείωναν έτσι.

Η Sharon Osbourne είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος στο Sky News ότι η μόνη λύπη του Ozzy ήταν που δεν μπόρεσε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους θαυμαστές του, και έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τη συναυλία επανένωσης.

Τα έσοδα από τη συναυλία θα μοιραστούν μεταξύ των οργανώσεων Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital και Acorn’s Children’s Hospice.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε μετά την απονομή του κλειδιού της πόλης του Μπέρμιγχαμ στα μέλη των Black Sabbath νωρίτερα τον Ιούνιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την πολιτιστική και μουσική ταυτότητα της πόλης όπου μεγάλωσαν.

Η ίδρυση των Black Sabbath και το μεγάλο φινάλε

Το συγκρότημα σχηματίστηκε το 1968 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες metal μπάντες όλων των εποχών, με πάνω από 75 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως.

Εισήχθησαν στο Rock & Roll Hall of Fame το 2006 – ο Osbourne αργότερα και ως σόλο καλλιτέχνης – και βραβεύτηκαν με το βραβείο σύνθεσης Ivor Novello το 2015. Το 2019, τους απονεμήθηκε το βραβείο Grammy για τη συνολική τους προσφορά.

Τώρα, η πρώτη τους εμφάνιση μετά από 20 χρόνια ήταν και η τελευταία – μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία του metal.

Η συναυλία ολοκληρώθηκε με πυροτεχνήματα και το βροντερό χειροκρότημα του κοινού, που φώναζε το όνομα του Ozzy καθ’ όλη τη διάρκεια.

Για τους θαυμαστές, το «Back To The Beginning» ήταν το απόλυτο φινάλε – το απόλυτο line-up ροκ και metal, και μια τελευταία ευκαιρία να δείξουν την αγάπη τους στον «Πρίγκιπα του Σκότους».

«Νιώθω τυχερός που μπορώ να παρευρεθώ», είπε ο 19χρονος Calum Kennedy από το Dunfermline. «Είναι το μεγαλύτερο metal σόου που έχει υπάρξει ποτέ, το μεγαλύτερο line-up. Δεν έχω δει ποτέ κάτι καλύτερο».

Ο 24χρονος Ben Sutton από το Chester πρόσθεσε: «Νιώθω ότι είναι σημαντικό – εμείς που είμαστε η νεότερη γενιά – να δούμε την κληρονομιά και την ιστορία του είδους που αγαπάμε, του metal γενικά. Είναι μεγάλη τιμή να του πούμε αντίο».

Ο Steve Townson από το Lincolnshire είπε: «Τον είδα την πρώτη φορά και το γεγονός ότι συνεχίζει είναι απίστευτο, έτσι δεν είναι; Ήμουν εκεί στην αρχή, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ στο τέλος».

Ozzy Osbourne entering the stage for the final time ❤️ an honour to be there today, what an end to an amazing career! #BackToTheBeginning pic.twitter.com/18shgzE06J — Chris Williams 〓〓 (@CW_182) July 5, 2025

Με πληροφορίες από Sky News