Ιαπωνία: Τη ζωή του έχασε 5χρονος όταν παγιδεύτηκε το χέρι του σε κυλιόμενο διάδρομο χιονοδρομικού κέντρου

Ένα πεντάχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του αφού παγιδεύτηκε σε κυλιόμενο διάδρομο σε χιονοδρομικό κέντρο στο βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το θύμα, ο Χινάτα Γκότο, πέθανε την Κυριακή αφού το δεξί του χέρι παγιδεύτηκε στον μηχανισμό του κυλιόμενου διαδρόμου κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής εκδρομής για σκι στην Οτάρου, μια πόλη στο βορειότερο νησί της Ιαπωνίας, το Χοκκάιντο.

Οι πυροσβέστες απελευθέρωσαν το αγόρι, που ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, από τον μηχανισμό περίπου 40 λεπτά μετά την κλήση έκτακτης ανάγκης από τη μητέρα του, σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi Shimbun, προσθέτοντας ότι διαπιστώθηκε ο θάνατός του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το μοιραίο περιστατικό σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ιαπωνία

Ο Χινάτα φέρεται να έπεσε καθώς προσπαθούσε να κατεβεί από το διάδρομο μήκους 30 μέτρων, ο οποίος συνδέει το πάρκινγκ του θέρετρου με μια πίστα σκι, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Αν και ο «χιονοδρομικός κυλιόμενος διάδρομος» επιτρέπει στους σκιέρ να ανεβαίνουν άνετα την πλαγιά, το ατύχημα προκάλεσε κριτική για τον σχεδιασμό του. Η Asahi ανέφερε ότι ο κυλιόμενος διάδρομος, που εγκαταστάθηκε πριν από έξι χρόνια, έχει πλάτος μόλις 60 εκατοστά και δεν διαθέτει κουπαστές.

Επιπλέον, αξιωματούχοι του χιονοδρομικού κέντρου δήλωσαν στο Kyodo ότι ο μηχανισμός ασφαλείας φαίνεται να απέτυχε όταν η μητέρα του αγοριού πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης.

Ο μηχανισμός, ο οποίος ενεργοποιείται όταν ένα ξένο αντικείμενο παγιδεύεται, είχε λειτουργήσει κατά τη διάρκεια μιας τακτικής επιθεώρησης νωρίτερα την ίδια μέρα, σύμφωνα με το Kyodo. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, κανένα μέλος του προσωπικού δεν βρισκόταν σε υπηρεσία κοντά στο σημείο όταν έπεσε ο Χινάτα.

Ξεκίνησε έρευνα για το συμβάν

Ένας εκπρόσωπος του χιονοδρομικού κέντρου ζήτησε συγγνώμη για το δυστύχημα, ενώ η αστυνομία του Χοκκάιντο ξεκίνησε έρευνα, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατηγορίες για επαγγελματική αμέλεια με αποτέλεσμα τον θάνατο.

Ένας άνδρας 70 ετών που επισκέπτεται τακτικά το χιονοδρομικό κέντρο περιέγραψε τον κυλιόμενο διάδρομο ως «τρομακτικό». Δήλωσε στο Kyodo ότι οι αλλαγές στη γωνία της κλίσης προκαλούν ταλάντωση του κυλιόμενου διαδρόμου, προσθέτοντας ότι και ο ίδιος είχε σκοντάψει ενώ τον χρησιμοποιούσε.

Ένας άνδρας που εργάζεται κοντά στο δημοφιλές θέρετρο δήλωσε στην Asahi: «Πολλά παιδιά χρησιμοποιούν το θέρετρο για να εξασκηθούν στο σκι. Ελπίζω να γίνει μια σωστή έρευνα και να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί».

