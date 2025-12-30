Επίθεση στο Σίδνεϊ: Τι ανακάλυψε η αστυνομία για τους δύο δράστες

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία πως οι δύο ένοπλοι που σκότωσαν 15 ανθρώπους στην παραλία Bondi ανήκαν σε ευρύτερο τρομοκρατικό δίκτυο.

Ο Sajid Akram, 50 ετών, και ο γιος του Naveed Akram, 24 ετών, πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος του Νοεμβρίου, στις νότιες Φιλιππίνες, πριν επιστρέψουν στην Αυστραλία στις 29 Νοεμβρίου, δήλωσε η επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Krissy Barrett.

Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 14 Δεκεμβρίου, οι δύο επιτιθέμενοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χάνουκα, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40.

Η Philippine National Police διαπίστωσε ότι πατέρας και γιος σπάνια έβγαιναν από το ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, ανέφερε η Barrett.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι έλαβαν εκπαίδευση ή ότι προχώρησαν σε υλικοτεχνική προετοιμασία για την φερόμενη επίθεσή τους», δήλωσε η Barrett στους δημοσιογράφους.

«Οι συγκεκριμένοι φέρονται να ενήργησαν μόνοι τους. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι φερόμενοι δράστες ήταν μέρος ευρύτερου τρομοκρατικού πυρήνα ή ότι καθοδηγήθηκαν από άλλους για να πραγματοποιήσουν την επίθεση», πρόσθεσε.

«Ωστόσο, θέλω να είμαι σαφής: δεν υποστηρίζω ότι βρίσκονταν εκεί για τουρισμό».

Η Barrett αρνήθηκε να εξηγήσει τον σκοπό του ταξιδιού τους, το οποίο ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου. Οι αρχές πιστεύουν ότι το ζευγάρι είχε εμπνευστεί από το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Στο παρελθόν, οι νότιες Φιλιππίνες είχαν προσελκύσει μικρό αριθμό ξένων μαχητών που συνδέονταν με το ISIS ή την Αλ Κάιντα, οι οποίοι εκπαιδεύονταν μαζί με αυτονομιστικές ομάδες που μάχονταν για αυτονομία στη χώρα με κατά πλειονότητα καθολικό πληθυσμό.

Η Barrett σημείωσε ότι οι ανακριτικές λεπτομέρειες από τις Φιλιππίνες παραμένουν περιορισμένες, ώστε να μην επηρεαστεί η δίκη του Naveed Akram.

Ο Naveed Akram δεν έχει ακόμη δηλώσει την υπεράσπισή του απέναντι σε δεκάδες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 15 ανθρωποκτονίες και μία για τέλεση τρομοκρατικής πράξης.

Η αστυνομία τον πυροβόλησε στην κοιλιακή χώρα κατά την ανταλλαγή πυρών στην παραλία Bondi στις 14 Δεκεμβρίου. Παρέμεινε μία εβδομάδα στο νοσοκομείο πριν μεταφερθεί στη φυλακή. Ο πατέρας του σκοτώθηκε επί τόπου.

«Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα»

Στο μεταξύ, το Σίδνεϊ θα αναπτύξει τη μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη στην ιστορία του για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς στο Sydney Harbour την Τετάρτη, με περισσότερους από 2.500 αστυνομικούς σε υπηρεσία. Πολλοί θα φέρουν αυτόματα όπλα, κάτι σπάνιο για τους δρόμους του Σίδνεϊ.

«Δεδομένου ότι μόλις βιώσαμε το χειρότερο τρομοκρατικό γεγονός στην ιστορία της Αυστραλίας μέσα στον τελευταίο μήνα, είναι αυτονόητο ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και ότι η ασφάλεια πρέπει να αλλάξει», είπε ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Chris Minns.

«Καταλαβαίνω ότι κάποιοι θα αντιταχθούν ή θα το θεωρήσουν στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας. Η αίσθησή μου είναι ότι πολύ περισσότερες οικογένειες θα στηρίξουν πλήρως μια τέτοια αστυνομική επιχείρηση, γιατί θα αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς σε αυτό το περιβάλλον», πρόσθεσε ο ίδιος.

Περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στην παραλιακή ζώνη για να παρακολουθήσουν το σόου πυροτεχνημάτων με επίκεντρο τη Sydney Harbour Bridge. Ο Minns δήλωσε ότι ανησυχεί πως οποιαδήποτε μείωση στον αριθμό των θεατών θα εκληφθεί από τους εξτρεμιστές ως νίκη.

Τα θύματα της επίθεσης θα τιμηθούν με ενός λεπτού σιγή στις 11 μ.μ. την Τετάρτη.

Με πληροφορίες από euronews.com

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αυστραλία: Έντονες αποδοκιμασίες σε Αλμπανέζι κατά την άφιξή του στην παραλία Μποντάι