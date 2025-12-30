Κάμερες στην Αττική: Στις 10.000 οι παραβάσεις - Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα

Συνεχίζονται διαρκώς οι έλεγχοι για παράβαση του Κώδικα Οδικού Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) στην Αττική, μέσω του συστήματος των αυτόματων καμερών που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Μέσα σε λίγες ημέρες, όπως επιβεβαίωσε σχετικά και ο αρμόδιος υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, έχουν καταγραφεί 10.000 παραβάσεις για τον κόκκινο σηματοδότη, με τον ίδιο να προσθέτει πως θα επιβληθούν -μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου- και τα αντίστοιχα πρόστιμα στους παραβάτες.

Κάμερες στην Αττική: Πώς θα έρχεται η κλήση

«Μόλις βγει στον αέρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο την στιγμή που περνάμε με κόκκινο ή την στιγμή που περνάμε μιλώντας στο κινητό. Κάνουμε ηλεκτρονικά την ένστασή μας και θα κλείνουμε ραντεβού αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει περιθώριο 13 ημερών για ενστάσεις», ανέφερε σε προηγούμενη συνέντευξή του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η κλήση θα έρχεται με μήνυμα αυθημερόν, τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Από τα 8 σημεία που θα λειτουργούν κάμερες του πιλοτικού συστήματος της Αττικής, η κάμερα στη Λεωφόρο Συγγρού από την Τρίτη έως την Παρασκευή έχει καταγράψει περισσότερες από 1.000 παραβιάσεις κινητού και ζώνης και περίπου 800 παραβιάσεις ορίου ταχυτητας με όριο τα 90 χλμ./ώρα.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ την πληρώνουν και οι άλλοι. Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο απολογισμός των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

Κάμερες σε 8 σημεία της Αττικής

Η πιλοτική εγκατάσταση καμερών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα σε οκτώ σημεία υψηλής επικινδυνότητας στην Αττική, μετά από υπόδειξη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για τις πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που εγκαθίστανται στους δρόμους της Αττικής, με τον σχεδιασμό τους να εντάσσεται στο πρόγραμμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι οποίες το επόμενο διάστημα θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο σύστημα της Τροχαίας.

Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν πιλοτικά οι μοναδικές κάμερες AI (και ανήκουν αποκλειστικά στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), περιλαμβάνουν το Δήμο Αθηναίων στο Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας, τον Δήμο Αγίας Παρασκευής στη Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου, καθώς και περιοχές όπως η Ραφήνα και η Καλλιθέα. Συνοπτικά: