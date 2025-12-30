Γάζα: Εκτός λειτουργίας οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και δεκάδες ΜΚΟ με απόφαση Ισραήλ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου αναστέλλει τη δραστηριότητα πάνω από 20 διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων που δουλεύουν στη Γάζα, ανάμεσά τους και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι οι οργανώσεις δεν συμμορφώθηκαν με ένα νέο σύνολο κανόνων, που προβλέπει αυστηρότερη διαδικασία ελέγχου για το προσωπικό και τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Διασποράς, οι οργανώσεις που μπαίνουν στον κατάλογο δεν παρείχαν πλήρη στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό τους, τη χρηματοδότηση και τον τρόπο που επιχειρούν στον θύλακα. Για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, το υπουργείο ισχυρίστηκε ότι δεν δόθηκαν επαρκείς διευκρινίσεις για τον ρόλο ορισμένων εργαζομένων, τους οποίους το Ισραήλ κατηγορεί ότι είχαν σχέση με τη Χαμάς ή άλλες ένοπλες οργανώσεις.

Από την πλευρά τους, διεθνείς οργανώσεις χαρακτηρίζουν τους νέους κανόνες αυθαίρετους και προειδοποιούν ότι ενδέχεται να εκθέσουν το προσωπικό τους. Το ισραηλινό υπουργείο ανέφερε ότι δεν ανανεώθηκαν οι άδειες περίπου 25 οργανώσεων, ποσοστό που το ίδιο υπολόγισε κοντά στο 15% των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Γάζα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, που χρησιμοποιούν και τη γαλλική συντομογραφία MSF, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Associated Press για σχόλιο. Το Ισραήλ είχε διατυπώσει αντίστοιχες κατηγορίες και το 2024, υποστηρίζοντας ότι μέλη του προσωπικού της οργάνωσης συμμετείχαν σε στρατιωτικές δραστηριότητες. Τότε η ΜΚΟ είχε δηλώσει ότι αντιμετωπίζει τις καταγγελίες με σοβαρότητα και ότι δεν προσλαμβάνει εν γνώσει της άτομα που εμπλέκονται σε ένοπλη δράση.

Η απόφαση προστίθεται στην ήδη τεταμένη σχέση του Ισραήλ με τους φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας ως προς το τι, πόσο και με ποιον ρυθμό περνά στη Γάζα. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι τηρεί τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στην τελευταία εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, στον πόλεμο που διαρκεί δύο χρόνια. Οι οργανώσεις αρωγής αμφισβητούν τα στοιχεία που παρουσιάζει η ισραηλινή πλευρά και επιμένουν ότι η ροή βοήθειας δεν επαρκεί για τις ανάγκες του θύλακα, όπου ζουν πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των οργανώσεων που θα πρέπει να σταματήσουν τη λειτουργία τους στη Γάζα το 2023:

1. Action Against Hunger

2. ActionAid

3. Alianza por la Solidaridad

4. Campaign for the Children of Palestine

5. CARE

6. DanChurchAid

7. Danish Refugee Council

8. Handicap International: Humanity & Inclusion

9. Japan International Volunteer Center

10. Medecins du Monde France

11. Medecins du Monde Switzerland

12. Medecins Sans Frontieres Belgium

13. Medecins Sans Frontieres France

14. Medecins Sans Frontieres Nederland

15. Medicos del Mundo

16. Mercy Corps

17. MSF Spain

18. Norwegian Refugee Council

19. Oxfam Novib

20. Premiere Urgence Internationale

21. Terre des hommes Lausanne

22. International Rescue Committee

23. WeWorld-GVC

24. World Vision International

25. Relief International

26. Fondazione AVSI

27. Movement for Peace-MPDL

28. American Friends Service Committee

29. Medico International

30. Palestine Solidarity Association in Sweden

31. Defense for Children International

32. Medical Aid for Palestinians UK

33. Caritas Internationalis

34. Caritas Jerusalem

35. Near East Council of Churches

36. Oxfam Quebec

37. War Child Holland

Με πληροφορίες από Associated Press

