AI βίντεο με νεαρές γυναίκες προωθούν την έξοδο της Πολωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα βίντεο δημοσιεύθηκαν από λογαριασμό του TikTok, το οποίο έχει αφαιρεθεί

Βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και προωθούν την έξοδο της Πολωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της χώρας.

Σε αυτά βλέπουμε ελκυστικές νεαρές γυναίκες που τάσσονται υπέρ του «Polexit».

Ένας λογαριασμός TikTok με το όνομα «Prawilne Polki» δημοσίευσε περιεχόμενο που έδειχνε γυναίκες ντυμένες με μπλουζάκια με την πολωνική σημαία και πατριωτικά σύμβολα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ομάδα ανάλυσης Res Futura. Το περιεχόμενο απευθυνόταν σε κοινό ηλικίας 15 έως 25 ετών.

Στα βίντεο περιλαμβάνονταν δηλώσεις όπως: «Θέλω Polexit γιατί θέλω ελευθερία επιλογής, ακόμη κι αν αυτό κοστίσει περισσότερο. Δεν θυμάμαι την Πολωνία πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νιώθω ότι τότε ήταν πιο πολωνική».

Σε άλλο βίντεο αναφερόταν: «Όταν μιλάω για Polexit, ακούω: “εκφοβισμός”, “καταστροφή”, “τέλος του κόσμου”. Πάντα το ίδιο μοτίβο. Καμία συζήτηση για το ποιος πραγματικά αποφασίζει για εμάς και γιατί. Ίσως ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να το συζητάμε ψύχραιμα».

Tymczasem komunikacja pro #Polexit wchodzi na nowy poziom z przekazem do grup 15-25 kanał #Tiktok pic.twitter.com/n45MkiEtCu — Res Futura Data House (@Polityka_wSieci) December 28, 2025

Ορισμένα από τα βίντεο έμοιαζαν αυθεντικά, ενώ άλλα παρουσίαζαν εμφανή σημάδια χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, όπως ασυγχρονία εικόνας και ήχου.

«Οι εγγραφές δημιουργήθηκαν στην πραγματικότητα με τη χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι καθόλου καλής ποιότητας», δήλωσε στο Euronews η Aleksandra Wójtowicz, ανώτερη αναλύτρια για τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση στο Polish Institute of International Affairs.

«Αν τα παρακολουθήσει κανείς για λίγο, μπορεί να διαπιστώσει ότι οι εκφράσεις του προσώπου είναι ασαφείς και οι φράσεις που εκφωνούν οι χαρακτήρες δεν είναι απολύτως φυσικές».

Το προφίλ Prawilne_Polki έχει αφαιρεθεί, ωστόσο, όπως σημείωσε η Wójtowicz, ενδέχεται να εμφανιστούν παρόμοιοι λογαριασμοί.

«Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό το περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες ομάδες που “τρέχουν” καμπάνιες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Wójtowicz, η οποία ερευνά εδώ και χρόνια την διαδικτυακή παραπληροφόρηση.

«Συχνά εκδηλώνονται στο YouTube, αλλά και στο TikTok».

Με πληροφορίες από euronews.com