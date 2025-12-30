Η σεξουαλική ζωή της Gen Z: Λιγότερα one night stands, περισσότεροι AI εραστές

Η σεξουαλική ζωή της Gen Z παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον: για τους πολιτικούς, τους γονείς, τους influencers αλλά και τα στελέχη εφαρμογών γνωριμιών.

«Είναι η Gen Z τόσο μόνη που ερωτεύεται ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης;» αναρωτιέται ο Guardian, επισημαίνοντας πως αυτή η γενιά ενηλικιώθηκε με πληροφορίες για το σεξ άμεσα διαθέσιμες σε αυτήν, τόσο προς το καλύτερο όσο και- αναμφισβήτητα- προς το χειρότερο (το 2022, το 54% των εφήβων των ΗΠΑ ανέφεραν ότι ήρθαν σε επαφή για πρώτη φορά με τη διαδικτυακή πορνογραφία σε ηλικία 13 ετών ή ακόμα κι όταν πιο νέοι). Είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν μη παραδοσιακές ταυτότητες και είναι προοδευτικοί σε θέματα όπως το δικαίωμα στην άμβλωση και ο γάμος ομοφυλοφίλων, ειδικά οι γυναίκες της Gen Z».

Αλλά έχουν δει επίσης, «τον κόσμο να διαμορφώνεται από την απομόνωση της εποχής της πανδημίας και δύο προεδρίες Τραμπ που έχουν υπερασπιστεί και προχωρήσει σε καταστολή των αναπαραγωγικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων LGBTQ+. Οι σεξουαλικά συντηρητικοί θέλουν η Gen Z να είναι ετεροφυλόφιλη, να παντρεύεται και να κάνει παιδιά και όχι να τολμούν να ξεπεράσουν τα ετεροκανονιστικά όρια. Καθώς αναδύεται ένα πολιτικό χάσμα στα φύλα μεταξύ των νέων ανδρών και των γυναικών, η δεξιά παροτρύνει τους άνδρες της Gen Z να εκπληρώσουν το πεπρωμένο τους ως άνδρες και τις γυναίκες της Gen Z να ακολουθήσουν την ιεραρχία, προσέχοντας το σπίτι και την οικογένεια» συνεχίζει το βρετανικό μέσο.

Η σεξουαλική ζωή της Gen Z

Και ανάμεσα σε όλα αυτά, η Gen Ζ προσπαθεί να βγει ραντεβού, να κάνει σχέσεις, να ερωτευτεί. Είναι πολλά να αντιμετωπίσει κανείς, για όσους το ζουν και για όσους προσπαθούν να το καταλάβουν. Έτσι, ο Guardian 13 στοιχεία που δείχνουν τι σκέφτονται οι νέοι για το σεξ και τα ταίρια τους.

Η Gen Ζ είναι η πιο queer γενιά: Σχεδόν το ένα τέταρτο των ενηλίκων της αυτοπροσδιορίζονται ως LGBTQ+, σε σύγκριση με το 10% όλων των ενηλίκων στις ΗΠΑ. Οι millennials ακολουθούν, με 15%, με τη γενιά Χ (6%) και τους baby boomers (4%).

Βρίσκονται στη μέση μιας σεξουαλικής ύφεσης: Η μεγάλη «σεξουαλική ύφεση» είναι η λέξη-κλειδί της εποχής. Η Gen Ζ κάνει σεξ λιγότερο και αργότερα από ό,τι οι millennials.

Οι άνδρες της Gen Ζ κάνουν λιγότερο σεξ: Μια έρευνα που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Kinsey σε συνεργασία με την εταιρεία σεξουαλικής ευεξίας Lovehoney διαπίστωσε ότι ένας στους τέσσερις ενήλικες της γενιάς αυτής, ηλικίας 18 έως 24 ετών, δεν έχει κάνει ακόμα σεξ με σύντροφο.

Οι άνδρες της Gen Ζ είναι πιο πιθανό να βιώσουν μοναξιά: Οι άνδρες της Gen Ζ αντιμετωπίζουν επίσης μια μεγάλη «ύφεση στην σχέση».

Οι γυναίκες της Gen Ζ είναι πιο queer: «Εάν οι γυναίκες κάτω των 30 ετών είναι πιο πιθανό να έχουν σχέση από τους άνδρες κάτω των 30 ετών, προκύπτει το ερώτημα: με ποιον βγαίνουν; Με μεγαλύτερους άνδρες, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι της Gen Ζ θεωρούν τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας ως εκμεταλλευτικές και ταμπού; Άλλες νεαρές γυναίκες; σχολιάζει ο Guardian. Άλλωστε, οι γυναίκες της Gen Ζ είναι σημαντικά πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως LGBTQ+ από τους άνδρες της Gen Ζ.

Ένα πολιτικό χάσμα διχάζει τη Gen Ζ: Υπάρχει ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των πολιτικών απόψεων των νέων ανδρών και των νέων γυναικών στις ΗΠΑ, όπως αποδεικνύεται από τις εκλογές του 2024 μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις. Περισσότεροι από τους μισούς άνδρες της Gen Ζ (56%) ψήφισαν τον Τραμπ, ενώ η πλειοψηφία των γυναικών της Gen Ζ ψήφισε υπέρ της Χάρις (58%). Οι εκλογές διαμορφώθηκαν από πολλές απόψεις από αυτό το μεγάλο χάσμα. Τον Απρίλιο του 2025, οι νέες γυναίκες ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να αυτοπροσδιοριστούν ως Ρεπουμπλικάνες από τους νέους άνδρες.

Δεν θέλουν να βγαίνουν ραντεβού πέρα ​​από το πολιτικό χάσμα: Η διαίρεση των φύλων της Gen Ζ ανάλογα με τις πολιτικές τους απόψεις μπορεί να επηρεάζει τους στόχους για τη σχέση και τον γάμο, περισσότερο από ό,τι συνέβαινε στις παλαιότερες γενιές.

Η συντηρητική πολιτική οδηγεί σε φόβο για το σεξ: Η σεξουαλική ζωή ορισμένων γυναικών έχει επηρεαστεί αρνητικά από πρόσφατες συντηρητικές πολιτικές νίκες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση για ένα κίνημα κορυφώθηκε στις ΗΠΑ, καθώς οι νέες γυναίκες συζήτησαν το μποϊκοτάζ του ετεροφυλοφιλικού γάμου, των ραντεβού, του σεξ και του τοκετού σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θεσμοθετημένο μισογυνισμό και την κακοποίηση.

Οι ενήλικες της Gen Ζ στρέφονται στην παραδοσιακή μονογαμία: «Η μη μονογαμία είναι στο τραπέζι, αλλά η Gen Ζ δεν φαίνεται να είναι τόσο ενθουσιασμένη με αυτήν όσο άλλες γενιές- ίσως επειδή ορισμένοι νέοι δεν έχουν βιώσει ακόμη μονογαμικές σχέσεις και λαχταρούν αυτό που δεν γνωρίζουν. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από μια έρευνα των χρηστών του Feeld, μιας εφαρμογής γνωριμιών που ειδικεύεται σε ανοιχτές σχέσεις και άλλες μη παραδοσιακές καταστάσεις γνωριμιών, οπότε υπάρχει μια επιφύλαξη προς αυτό» αναφέρει ο Guardian.

Το να προσεγγίσουν κάποιο άτομο, είναι δύσκολο για τη Gen Ζ: Καθώς η απογοήτευση για τη στασιμότητα στις εφαρμογές γνωριμιών αυξάνεται, μια έρευνα διαπίστωσε ότι το 72% των singles της Gen Ζ λέει ότι η παθητικότητα στην πρώτη κίνηση έχει αυξηθεί, σε σύγκριση με το 63% όλων των singles.

Τα one night stands μπορεί να εξαφανίζονται: Το 2004, το 78% των millennials δήλωσαν ότι οι φίλοι τους έχουν κάνει one night stands. Μόνο το 23% της Gen Ζ δήλωσε το ίδιο 20 χρόνια αργότερα, το 2024.

Το σεξ στο πρώτο ραντεβού μπορεί να είναι απαγορευτικό: Η Gen Ζ είναι πιο πιθανό να θέλει μακροχρόνιες σχέσεις και λιγότερο πιθανό να ασχοληθεί με περιστασιακό σεξ από τους millennials ή τη γενιά X, σύμφωνα με μία έρευνα. Το σεξ στο πρώτο ραντεβού είναι ένα «κλειδί» για τη σχέση για το 48% της Gen Ζ.

Η Gen Ζ ασχολείται με την Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Gen Ζ είναι η πρώτη γενιά που έχει διαθέσιμα τόσο την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης όσο και chatbot, νωρίς και συχνά στην ερωτική της ζωή. Και φαίνεται ότι το εκμεταλλεύεται είτε για συντροφικότητα είτε για συμβουλές για ραντεβού.

