Αλλαγές στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ το 2026 - Οι αυξήσεις και το νέο πάγιο

Αναπροσαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2026 τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ μετά την έγκριση που δόθηκε από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή, για να χρηματοδοτηθεί το έργο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τα νέα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ θα μπουν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα ισχύσουν για μια περίοδο από το ’26 έως το 2029.

Όσον αφορά στις αλλαγές με τη νέα χρονιά, οι καταναλωτές θα δουν αύξηση ενός ευρώ στο πάγιο της ύδρευσης που σήμερα είναι 1 ευρώ, ενώ εισάγεται και ένα νέο πάγιο, το 1€ για την αποχέτευση.

Συνολικά δηλαδή με το ΦΠΑ θα δουν περίπου 2 ευρώ και 40 λεπτά αύξηση.

ΕΥΔΑΠ: Καμία αύξηση στη χρέωση

Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν υπάρχει καμία αύξηση στη χρέωση, την ίδια την χρέωση του νερού, ενώ από τις αυξήσεις των παγίων και γενικώς από τα πάγια, θα εξαιρεθούν οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου, οι ευάλωτες ομάδες, υπερήλικες, πολύτεκνοι και τα χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι -και- θα δουν μειώσεις στους λογαριασμούς τους.

Όπως ειπώθηκε, μεε την αύξηση των παγίων θα χρηματοδοτηθούν τα απαιτούμενα έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική, κόστους 2,5 δισεκατομυρίων ευρώ.

Ο λόγος για το έργο «Εύρυτος» που έχει ήδη παρουσιαστεί. Πρόκειται για τη μεταφορά νερού από παραποτάμους του Αχελώου προς τον Εύηνο και το Μόρνο, την ανακατασκευή και αντικατάσταση των δικτύων, την επιδιόρθωση των διαρροών, την ψηφιοποίηση του δικτύου αλλά και τα έργα που απαιτούνται για την επαναχρησιμοποίηση του νερού.

Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ υπάρχει μια κάθετη πτώση στα αποθέματα νερού και τα έργα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για να μη διψάσει η Αττική τα επόμενα χρόνια.