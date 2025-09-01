ΔΙΕΘΝΗ
Όζι Όζμπορν: Η συγκινητική κίνηση της Σάρον στα social media μετά τον θάνατό του

Η πρώτη αντίδραση της συζύγου του θρυλικού μουσικού σχεδόν 1,5 μήνα μετά τον θάνατό του

Όζι Όζμπορν: Η συγκινητική κίνηση της Σάρον στα social media μετά τον θάνατό του
Φωτ. Η Σάρον Όζμπορν στην κηδεία του Όζι
Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Σάρον Όζμπορν, μετά τον θάνατο του συζύγου της, Όζι Όζμπορν, στις  22 Ιουλίου.

Ο θρυλικός μουσικός και Όζι Όζμπορν, έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών, λίγες μόνο ημέρες μετά την τελευταία του συναυλία των Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ, παρουσία χιλιάδων θαυμαστών.

Η σύζυγός του Σάρον, με την οποία ήταν μαζί πάνω από 50 χρόνια, εμφανίστηκε στην κηδεία του φανερά συντετριμμένη ενώ την Κυριακή προχώρησε σε μία συγκινητική κίνηση, την πρώτη της στα social media μετά τον θάνατό του.

Αναλυτικότερα, η ομάδα που διαχειρίζεται τον λογαριασμό του Όζι Όζμπορν στο Instagram δημοσίευσε μια πρόσφατη φωτογραφία του πάνω στη σκηνή, γράφοντας χαρακτηριστικά «Δεν θέλω να πω αντίο. Όταν το κάνω, θα είσαι καλά. Άλλωστε, τα έκανα όλα για σένα».

Ανάμεσα στα χιλιάδες like που έχει συγκεντρώσει η φωτογραφία, είναι και αυτό της Σάρον, δείχνοντας με αυτή τη μικρή κίνηση πως εξακολουθεί να θρηνεί για τον σύζυγό της.

 
