Το δικό της μήνυμα για την Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας και Αμφιφοβίας έστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Στην#IDAHOT2021 τα χρώματα του ουράνιου τόξου λάμπουν. Στέκομαι σταθερά και περήφανα υπέρ μιας Ένωσης Ισότητας. Στην ΕΕ θα πρέπει να μπορείτε να είστε αυτοί που είστε, να ζείτε και να αγαπάτε ελεύθερα», έγραψε στο Twitter.

On #IDAHOT2021 the colours of the rainbow 🏳️‍🌈 are shining bright. I stand firmly, and proudly, for a true #UnionOfEquality . In the EU 🇪🇺 you should be able to be who you are, live and love freely. pic.twitter.com/MgubzcCtmT

Έκκληση «να εργαστούμε μαζί για έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς όπου όλοι μπορούν να ζουν ελεύθεροι και ίσοι με αξιοπρέπεια και δικαιώματα, όποιοι και να είναι, όπου και να ζουν ή όποιον αγαπούν», απηύθυνε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Στην εισαγωγή του μηνύματος του, ο Αντόνιο Γκουτέρες επισημαίνει πως «τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αντιμετωπίζουν σε όλο τον κόσμο διακρίσεις μόνο και μόνο γι’ αυτό που είναι» και η πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει αυτή την κατάσταση.

Επιπλέον επισημαίνει πως από την αρχή της πανδημίας, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταγράψει την επιδείνωση των διακρίσεων, της βίας, της ρητορικής μίσους, του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού και των εμποδίων στην πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στις βασικές υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+.

Καταληκτικά, εστιάζοντας στη συμβολή του ΟΗΕ, αναφέρει πως τα Ηνωμένα Έθνη αγωνίζονται για ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δικαιώματα για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+. Υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση της ανισότητας εξασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα για όλους, είναι οι πυλώνες της Ατζέντας 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη.

LGBTIQ+ people worldwide face discrimination simply because of who they are. And #COVID19 is making things worse.



Let's work together for an inclusive world where everyone can live free and equal in dignity and rights, no matter who they are, where they live or whom they love.