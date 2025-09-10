Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη θα αναστείλει τη «διμερή στήριξή» της στο Ισραήλ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναστείλει τη «διμερή στήριξή» της προς το Ισραήλ και θα προχωρήσει σε μερική αναστολή των εμπορικών τμημάτων της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Τελ Αβίβ, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους ευρωβουλευτές κατά την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης (State of the Union).

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατήγγειλε τον «ανθρωπογενή λιμό» στη Γάζα και έκανε λόγο για μια «σαφή προσπάθεια» του Ισραήλ να «υπονομεύσει τη λύση των δύο κρατών». Παράλληλα, χαρακτήρισε «επώδυνη» την αδυναμία της Ευρώπης να βρει απάντηση στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι απαράδεκτο. Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν», τόνισε χαρακτηριστικά η ίδια.

Για να τερματιστεί η «παράλυση» της Ευρώπης απέναντι στη Γάζα, η φον ντερ Λάιεν πρότεινε να «παγώσει η διμερής στήριξη προς το Ισραήλ», με αναστολή «όλων των πληρωμών» προς τη χώρα, εκτός από εκείνες που αφορούν έργα της κοινωνίας των πολιτών. Κάλεσε επίσης σε μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης (Association Agreement) της ΕΕ με το Ισραήλ «σε ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο».

Europe is in a fight.



A fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.



This must be Europe’s Independence Moment.



A moment we can seize if we're united ↓ https://t.co/EcrY5Mi7kU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025

Νωρίτερα φέτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να επανεξετάσει την κύρια εταιρική της σχέση με το Ισραήλ, δηλαδή τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ που υπογράφηκε το 1995, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης, Κάγια Κάλας, υπέβαλε επίσης δέκα επιλογές για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, ενώ η Κομισιόν πρότεινε πρόσφατα την εν μέρει αναστολή της συμμετοχής του Ισραήλ στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe.

Ωστόσο, η επίτευξη συναίνεσης παραμένει αδύνατη λόγω των βαθύτατων διαιρέσεων στην Ευρώπη, με πολλές χώρες να επιθυμούν να διατηρήσουν τη σχέση τους με το Ισραήλ. Η αναστολή των εμπορικών τμημάτων της Συμφωνίας Σύνδεσης θα απαιτούσε ειδική πλειοψηφία, αλλά μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία ή η Ιταλία είναι απίθανο να στηρίξουν το μέτρο.

«Γνωρίζω ότι θα είναι δύσκολο να βρούμε πλειοψηφίες», είπε η φον ντερ Λάιεν. «Αλλά πρέπει όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη μας».

Τέλος, η πρόεδρος της Κομισιόν δεσμεύτηκε επίσης για κυρώσεις σε βάρος των «εξτρεμιστών υπουργών» του Ισραήλ και των «βίαιων εποίκων» της χώρας.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία και η Ολλανδία, έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, δύο Ισραηλινούς υπουργούς που έχουν κατ’ επανάληψη υποκινήσει βία κατά Παλαιστινίων στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η Ευρώπη έχει ήδη θέσει σε ισχύ κυρώσεις εναντίον προσώπων και οντοτήτων «υπεύθυνων για σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη», σύμφωνα με το Συμβούλιο.

Με πληροφορίες από euronews.com