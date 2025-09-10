ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Live - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στη χθεσινή εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, τονίζοντας πως «στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Live - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη» Facebook Twitter
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / Φωτ: EPA
0

Σε εξέλιξη είναι η ομιλίας της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο την ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια κρίσιμη στιγμή για την ήπειρο, αλλά και για την ίδια, καθώς βάλλεται από πολλές πλευρές.

Στην αρχή της ομιλίας της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στη χθεσινή εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, τονίζοντας πως «στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη».

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη. Μια μάχη για την ελευθερία μας και την ικανότητά μας να καθορίζουμε μόνοι μας το πεπρωμένο μας. Αυτή πρέπει να είναι η στιγμή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Μια στιγμή που μπορούμε να αδράξουμε αν είμαστε ενωμένοι».

H πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για μια νέα εποχή για την Ευρώπη: «Ήρθε η ώρα για τη νέα Ευρώπη. Υπάρχουν δυνάμεις εχθρικές προς την Ευρώπη. Πρέπει να καθορίζουμε μόνοι μας το πεπρωμένο μας και μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Το ερώτημα είναι απλό, κατά την πρόεδρο της Κομισιόν: «Έχει η Ευρώπη τα κότσια για αυτήν την μάχη; Ή θέλουμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας; Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε».

Δείτε Live Την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έξι στους δέκα Ευρωπαίους θέλουν την παραίτηση φον ντερ Λάιεν μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ

Διεθνή / Έξι στους δέκα Ευρωπαίους θέλουν την παραίτηση φον ντερ Λάιεν μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ

Η κύρια αιτία δυσαρέσκειας είναι η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-ΗΠΑ που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου ότι θα επέβαλε δασμούς 30% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιράκ: Ελεύθερη έπειτα από δύο χρόνια ομηρίας η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοβ

Διεθνή / Ιράκ: Ελεύθερη έπειτα από δύο χρόνια ομηρίας η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοβ

Η Τσούρκοβ, ερευνήτρια στο επάγγελμα, είχε εξαφανιστεί στο Ιράκ το 2023 κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού - Μήνες μετά ο Νετανιάχου αποκάλυψε πως έχει απαχθεί από την Κατάιμπ Χεζμπολάχ
LIFO NEWSROOM
Ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα: Διεθνείς αντιδράσεις και φόβοι για τις διαπραγματεύσεις

Διεθνή / Ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα: Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - Φόβοι για τις διαπραγματεύσεις

Το εμιράτο «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει αυτή την κατάφωρη επίθεση», δήλωσε ο πρωθυπουργός του σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.
LIFO NEWSROOM
Ισραηλινή καμπάνια εκατομμυρίων σε YouTube και X για να διαψεύσει τον λιμό στη Γάζα

Διεθνή / «Υπάρχει φαγητό στη Γάζα»: Η ισραηλινή καμπάνια εκατομμυρίων που αμφισβητεί τον λιμό

Το Ισραήλ έχει δαπανήσει τουλάχιστον 42 εκατ. ευρώ σε διαφημίσεις σε πλατφόρμες όπως το YouTube και το X, που καταλήγουν με τη φράση: «Υπάρχει φαγητό στη Γάζα. Οποιοσδήποτε άλλος ισχυρισμός είναι ψέμα»
LIFO NEWSROOM
 
 