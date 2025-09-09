Έξι στους δέκα Ευρωπαίους θέλουν την παραίτηση φον ντερ Λάιεν μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ

Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρέπει να παραιτηθεί, μετά τη συμφωνία εμπορίου που υπέγραψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, οι πολίτες κρίνουν πως η συμφωνία αυτή συνιστά αποτυχία υπεράσπισης των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε από την εταιρεία Cluster17 σε πέντε μεγάλες χώρες της Ε.Ε. (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Πολωνία), δείχνει ότι έξι στους δέκα πολίτες τάσσονται υπέρ της αποχώρησης της φον ντερ Λάιεν. Συγκεκριμένα, το 39% δηλώνει «πολύ υπέρ» της παραίτησης, το 21% «μάλλον υπέρ», ενώ μόλις το 8% εκφράζεται «πολύ κατά».

Η κύρια αιτία δυσαρέσκειας είναι η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-ΗΠΑ που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου ότι θα επέβαλε δασμούς 30% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Η τελική συμφωνία περιόρισε το ύψος των δασμών στο 15%, ποσοστό σαφώς χαμηλότερο από την αρχική απειλή, αλλά πολύ υψηλότερο από τον προηγούμενο μέσο όρο του 1,47%.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) δηλώνουν ότι αισθάνονται «ταπεινωμένοι» από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, με τη δυσαρέσκεια να καταγράφεται εντονότερα στη Γαλλία (65%) και την Ισπανία (56%). Συνολικά, τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η φον ντερ Λάιεν απέτυχε να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ενώ μόλις το 19% της δίνει θετική αξιολόγηση.

Παράλληλα, το 77% εκτιμά ότι η εμπορική συμφωνία ευνοεί κυρίως την αμερικανική οικονομία, με το 42% να πιστεύει ότι οι μεγαλύτερες απώλειες θα πλήξουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου, σε δείγμα περίπου 1.000 ατόμων σε κάθε χώρα, που συνολικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.