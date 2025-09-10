Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η κατάσταση στην ΕΕ και το «ευχαριστώ» στους Έλληνες δασοφύλακες

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη. Μια μάχη για μια ήπειρο ενιαία και ειρηνική», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης (State of the Union) που εκφώνησε σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάλεσε την Ευρώπη να «διεκδικήσει την ανεξαρτησία της» απέναντι σε μια «νέα παγκόσμια τάξη που θα βασίζεται στην ισχύ».

«Η νοσταλγία δεν αποτελεί πλέον επιλογή», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν ενώπιον των ευρωβουλευτών. «Είναι απλώς αδύνατο να περιμένουμε ήσυχα να περάσει η καταιγίδα», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί για τη θέση της σε έναν κόσμο στον οποίο πολλές μεγάλες δυνάμεις είναι είτε αμφίσημες είτε ανοιχτά εχθρικές προς αυτήν. Γι' αυτό είπε ότι «θα πρέπει να αναδυθεί μια νέα Ευρώπη», που θα είναι σε θέση να αναλάβει την άμυνα και την ασφάλειά της, τον έλεγχο των τεχνολογιών και των ενεργειών που θα τροφοδοτήσουν τις οικονομίες της και να επιλέγει συνεργασίες με συμμάχους παλιούς και νέους.

Europe is in a fight.



A fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.



This must be Europe’s Independence Moment.



A moment we can seize if we're united ↓ https://t.co/EcrY5Mi7kU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025

Στην ομιλία της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθόρισε τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τους μήνες που έρχονται, καθώς η ΕΕ αντιμετωπίζει τεράστιες γεωπολιτικές και στρατηγικές προκλήσεις.

Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας

Ξεκινώντας από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και συγκεκριμένα από τα απαχθέντα παιδιά της Ουκρανίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι, μαζί με την Ουκρανία και εταίρους της, θα φιλοξενήσει μια Σύνοδο Κορυφής του Διεθνούς Συνασπισμού για την Επιστροφή των Παιδιών της Ουκρανίας. «Κάθε παιδί που απήχθη, πρέπει να επιστραφεί», δήλωσε.

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Η ελευθερία της Ουκρανίας είναι η ελευθερία της Ευρώπης», συνέχισε η Φον. Ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Ωστόσο, πρόσθεσε πως «όλοι έχουμε δει τι εννοεί η Ρωσία με τον όρο «διπλωματία». Ο Πούτιν αρνείται να συναντήσει τον Πρόεδρο Ζελένσκι» και «την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό drones και βαλλιστικών πυραύλων σε μία μόνο επίθεση».

Σύμφωνα με τη Πρόεδρο της Επιτροπής, η ΕΕ πρέπει να πιέσει περισσότερο τη Ρωσία για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Χρειαζόμαστε περισσότερες κυρώσεις», είπε, προαναγγέλλοντας ένα 19ο πακέτο κυρώσεων που θα στοχεύει στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στο ρωσικό «σκιώδη στόλο» και σε τρίτες χώρες.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη υποστήριξη για την Ουκρανία», είπε η Φον ντερ Λάιεν, λέγοντας ότι "κανείς δεν την έχει βοηθήσει όσο η Ευρώπη", με σχεδόν 170 δισεκατομμύρια ευρώ στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας μέχρι στιγμής, αλλά «θα χρειαστούν περισσότερα». Είπε ότι πρέπει να βρεθεί μια «νέα λύση» για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας και αυτή η λύση είναι μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Η πολεμική οικονομία του Πούτιν δεν θα σταματήσει - ακόμα κι αν ο πόλεμος σταματήσει. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλειά της», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν. Αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ετοιμότητα 2030», το οποίο θα μπορούσε να αποδεσμεύσει έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, και στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο είναι πλέον έτοιμο να παράσχει 150 δισεκατομμύρια ευρώ για κοινές προμήθειες. «Δεκαεννέα κράτη μέλη έχουν ήδη υποβάλει αίτηση. Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε πλήρη ισχύ. Αυτά είναι καλά νέα», τόνισε.

Ο λιμός στη Γάζα

Κατόπιν αναφερόμενη στην τραγική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε: «Ο ανθρωπογενής λιμός δεν μπορεί ποτέ να είναι όπλο πολέμου».

Η ίδια τόνισε ότι «αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει συγκλονίσει τη συνείδηση του κόσμου» και πως «για χάρη της ανθρωπότητας - αυτό πρέπει να σταματήσει».

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Επιτροπή θα προτείνει κυρώσεις κατά «εξτρεμιστών» υπουργών στο Ισραήλ και μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ. «Θα προτείνουμε κυρώσεις κατά εξτρεμιστών υπουργών και βίαιων εποίκων.

Και θα προτείνουμε επίσης μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο», δήλωσε στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο, αναγνωρίζοντας ότι θα είναι «δύσκολο» να βρεθεί πλειοψηφία κρατών μελών που θα υιοθετήσει αυτά τα μέτρα. «Γνωρίζω ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα είναι υπερβολική για ορισμένους. Πολύ μικρή για άλλους», πρόσθεσε, αλλά «πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας - το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή».

Το «ευχαριστώ» στους Έλληνες δασοφύλακες

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Κομισιόν, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους πυροσβέστες της Ευρώπης που δίνουν μάχη για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών.

Η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ιστορία 20 Ελλήνων δασοφυλάκων - ειδικών στην καταστολή των πιο σφοδρών δασικών πυρκαγιών. Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή της Αστούριας, η Ισπανία ζήτησε την υποστήριξη της Ευρώπης και η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα.

«Οι φλόγες ήταν τόσο τεράστιες που ο καπνός ήταν ορατός από το διάστημα», είπε η Φον ντερ Λάιεν, «αλλά για πέντε ημέρες οι 20 Έλληνες δασοφύλακες στάθηκαν δίπλα στους Ισπανούς συναδέλφους τους». Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν το χωριό Genestoso, πάλευαν μέρα νύχτα για να περιορίσουν την πυρκαγιά και στο τέλος - μαζί - έσβησαν τη φωτιά και το χωριό σώθηκε.

Ένας από αυτούς τους 20 Έλληνες δασοφύλακες, ο Υπολοχαγός Νικόλαος Παϊσιος, ήταν παρών σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους ευρωβουλευτές. «Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζουμε σήμερα έναν από αυτούς τους ήρωες», είπε η Φον ντερ Λάιεν. «Το θάρρος σας αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Ευχαριστούμε εσάς και την ομάδα των Ευρωπαίων ηρώων για τη δύναμή σας, τη δέσμευσή σας και την εξαιρετική σας ηγεσία», πρόσθεσε.

Με πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια καμένης γης φέτος το καλοκαίρι στην Ευρώπη, η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή, λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να εντείνει ριζικά τις προσπάθειές της για να προσαρμοστεί και να γίνει πιο ανθεκτική. Μεταξύ άλλων, πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού κέντρου πυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο, το οποίο θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει τους περιφερειακούς γείτονες. Αναφέρθηκε και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας ότι φέτος το καλοκαίρι, «760 γενναίοι Ευρωπαίοι στάλθηκαν σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης».

