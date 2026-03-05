Μέση Ανατολή: Θα ενεργοποιηθεί το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για την Τουρκία μετά την εξουδετέρωση πυραύλου;

Το ερώτημα αν θα ενεργοποιηθεί το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για την Τουρκία μετά την εξουδετέρωση πυραύλου, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τέθηκε στον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ λέει ότι το Άρθρο 5 δεν βρίσκεται στο τραπέζι μετά την κατάρριψη βαλλιστικού πυραύλου από την αεράμυνα της Συμμαχίας χθες πάνω από τον εναέριο χώρο της Τουρκίας.

Ο Ρούτε είπε ότι το περιστατικό ήταν «σοβαρό», αλλά «κανείς δεν μιλάει για το Άρθρο 5», συμπληρώνοντας ότι το ΝΑΤΟ υποστηρίζει τις ΗΠΑ που στοχεύουν τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, καθώς η χώρα είναι «κοντά στο να γίνει απειλή και για την Ευρώπη».

Πάντως, το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της Τουρκίας, χθες.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν σέβονται την εθνική κυριαρχία της Τουρκίας και δεν εκτόξευσαν κανέναν πύραυλο εναντίον της, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν στο τουρκικό έδαφος αφού πέρασε τη Συρία και το Ιράκ, καταρρίφθηκε από συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του NATO πάνω από την ανατολική Μεσόγειο.

Τι είναι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Το Άρθρο 5 ορίζει ότι εάν ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ υποστεί ένοπλη επίθεση, κάθε άλλο μέλος της Συμμαχίας θα το θεωρήσει ως ένοπλη επίθεση εναντίον όλων των μελών και θα λάβει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τον σύμμαχο που δέχτηκε την επίθεση.

Στο Άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης, τα μέλη του ΝΑΤΟ δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι «μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσοτέρων από αυτά στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων».

Συμφώνησαν ότι θα «βοηθήσουν την πλευρά ή τις πλευρές που δέχθηκαν τέτοια επίθεση αναλαμβάνοντας αμέσως, μεμονωμένα και σε συνεννόηση με τα άλλα Μέλη, τέτοια ενέργεια η οποία θα κριθεί αναγκαία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης δύναμης».

Ωστόσο, το Άρθρο 5 δεν δεσμεύεται για αυτόματη στρατιωτική απάντηση σε βοήθεια ενός συμμάχου που δέχεται επίθεση. Αυτό σημαίνει ότι η ισχύς του Άρθρου 5 εξαρτάται από σαφείς δηλώσεις πολιτικών αρχηγών ότι θα υποστηριχθεί με αντίστοιχη δράση.

Με πληροφορίες από Sky News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της Τουρκίας

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Τα ελληνικά κόμματα και η επίθεση στο Ιράν