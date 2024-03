Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι βύθισε ρωσικό πολεμικό στην Κριμαία

Η Ουκρανία βύθισε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο κοντά στον πορθμό του Κερτς στην κατεχόμενη Κριμαία, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Μεταφράζεται ως ένα περαιτέρω πλήγμα στη ναυτική ισχύ της Μόσχας και στον έλεγχό της στη Μαύρη Θάλασσα, παρά τις ουκρανικές απώλειες αλλού.

Η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών HUR στην Ουκρανία δήλωσε ότι επιτέθηκε στο Sergei Kotov το βράδυ της Δευτέρας με ναυτικά drones. Το σκάφος, το οποίο βρισκόταν σε περιπολία, υπέστη ζημιές στην πρύμνη, στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά και στη συνέχεια βυθίστηκε, ανέφερε η υπηρεσία.

Ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας Αντρί Γιούσοφ δήλωσε σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο ότι το πλοίο είχε χτυπηθεί και στο παρελθόν, ωστόσο καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από επίθεση με θαλάσσια drones.

Βίντεο απαθανάτισαν ουκρανικά drones καμικάζι να πλησιάζουν το σκάφος. Ένα από αυτό το χτυπά και ακολουθεί μια μεγάλη έκρηξη. Στη συνέχεια, περισσότερα από αυτά στοχεύουν την οδοντωτή τρύπα που προκλήθηκε από την πρώτη πρόσκρουση. Υπάρχουν και άλλες εκρήξεις, σύμφωνα με το βίντεο που μοιράστηκε η ειδική μονάδα Group 13.

Ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημείωσε σήμερα σε ανάρτησή του στο Telegram, σε μια προφανή αναφορά του στην επίθεση, ότι ο Ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας αποτελεί σύμβολο κατοχής και δεν μπορεί να βρίσκεται στην ουκρανική Κριμαία.

