ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Ανάμεσα στους νεκρούς ένα παιδί, ενώ εννιά άνθρωποι έχουν τραυματιστεί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ
0

Κύμα ρωσικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ιδίως με βαλλιστικούς πυραύλους, που χαρακτηρίστηκε «τεράστιο» από τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους εννιά, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ομώνυμης περιφέρειας.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε τρεις και αυτός των τραυματιών σε εννιά. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι παιδί», ανέφερε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση Κιέβου. Αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για έναν νεκρό και πέντε τραυματίες.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στο Κίεβο, διαπίστωσε νωρίτερα ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου. Μετέδωσε πως είδε πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στην πόλη και άκουσε επίσης μηχανές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης.

Οι αρχές αναφέρθηκαν σε ζημιές σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, με τον δήμαρχο Κλίτσκο να αναφέρεται σε «τεράστια» επίθεση. Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Τιμούρ Τκατσένκο αναφέρθηκε σε «ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους» και πυρκαγιές σε βρεφονηπιακό σταθμό και πολυκατοικία.

Κάτοικοι πήγαν στα καταφύγια, ανάμεσά τους κάποιοι με υπνόσακους σε σταθμούς του μετρό.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα και στο μεγαλύτερο μέρος της ουκρανικής επικράτειας κηρύχτηκε συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας).

Ουκρανία: Διακοπές της ηλεκτροδότησης

Εκτός της πρωτεύουσας, η εταιρεία των ουκρανικών σιδηροδρόμων έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση της Ρωσίας που προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Βινίτσια (κεντρικά), με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην κίνηση των συρμών.

Οι δυο χώρες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες παρά την εντατική διπλωματική δραστηριότητα με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο ρωσικός στρατός, που έχει κυριεύσει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της, επιταχύνει την προέλασή του στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες, αντιμέτωπος με πιο ολιγάριθμες και λιγότερο εφοδιασμένες μονάδες του ουκρανικού στρατού.

Για πρώτη φορά, προχθές Τρίτη η ουκρανική στρατιωτική διοίκησης αναγνώρισε πως ρωσικά στρατεύματα επιχειρούν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), όπου ο ρωσικός στρατός από την πλευρά του είχε ανακοινώσει πως προελαύνει από τον Ιούλιο.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Διεθνή / Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Στον πόλεμο στην Ουκρανία, γυναίκες στρατιώτες συνεχίζουν να υπηρετούν ακόμη και κατά την εγκυμοσύνη τους, αντιμετωπίζοντας κινδύνους, έλλειψη υποστήριξης και σεξισμό, για το μέλλον της χώρας και των παιδιών τους
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: Νέοι άνδρες επιτρέπεται πλέον να φύγουν από τη χώρα – Τι αλλάζει

Διεθνή / Ουκρανία: Νέοι άνδρες επιτρέπεται πλέον να φύγουν από τη χώρα – Τι αλλάζει

Η κυβέρνηση Ζελένσκι χαλαρώνει τον κανόνα που απαγόρευε την έξοδο ανδρών από την Ουκρανία - Τι ισχύει για τους 18-22 ετών, οι ανησυχίες για τη μετανάστευση νέων και το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Διεθνή / Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη χρήση της ναυτικής βάσης Great Lakes για επιχειρήσεις της ICE και πιθανή αποστολή χιλιάδων στρατιωτών στο Σικάγο, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από τον κυβερνήτη του Ιλινόις.
LIFO NEWSROOM
Οι σομελιέ του νερού πιστεύουν ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το κρασί στα εστιατόρια, αλλά ποιος πληρώνει 19 λίρες για ένα μπουκάλι;

Διεθνή / Οι σομελιέ του νερού πιστεύουν ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το κρασί, αλλά ποιος πληρώνει 19 λίρες για ένα μπουκάλι;

Τα εστιατόρια προτείνουν μοναδικούς συνδυασμούς φαγητών και νερών, όπως με τα κρασιά - Τι καθορίζει σύμφωνα με τους ειδικούς την γεύση του νερού
LIFO NEWSROOM
Συναγερμός στη Λατινική Αμερική: Οι ΗΠΑ στέλνουν οκτώ πολεμικά πλοία - Ο Μαδούρο κινητοποιεί στρατό

Διεθνή / Συναγερμός στη Λατινική Αμερική: Οι ΗΠΑ στέλνουν οκτώ πολεμικά πλοία - Ο Μαδούρο κινητοποιεί στρατό

Ο αμερικανικός στόλος ενισχύει την παρουσία του στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό με 8 πολεμικά πλοία για «αντιναρκωτικές επιχειρήσεις», ενώ ο Νικολάς Μαδούρο κινητοποιεί στρατό και πολιτοφυλακές
LIFO NEWSROOM
Οργισμένοι διαδηλωτές πετούν πέτρες στον Χαβιέρ Μιλέι – Σκάνδαλο διαφθοράς «φουντώνει» την κρίση

Διεθνή / Οργισμένοι διαδηλωτές πετούν πέτρες στον Χαβιέρ Μιλέι – Σκάνδαλο διαφθοράς «φουντώνει» την κρίση

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δέχθηκε επίθεση με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές στο Λόμας ντε Ζαμόρα, εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς που εμπλέκει την αδελφή του
LIFO NEWSROOM
Αν πετύχει το πραξικόπημα με τη Λίσα Κουκ οι διορισμένοι του Τραμπ θα μπορούσαν ελέγχουν τη Fed για δεκαετίες

Διεθνή / Αν πετύχει το πραξικόπημα με τη Λίσα Κουκ οι διορισμένοι του Τραμπ θα μπορούσαν ελέγχουν τη Fed για δεκαετίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να απομακρύνει μέλη της Fed και να τοποθετήσει πιστούς συνεργάτες - Τι σημαίνει η κίνηση αυτή για την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και τα επιτόκια
LIFO NEWSROOM
Η βίλα των διαβόητων πάρτι «μπουνγκα μπουνγκα» του Μπερλουσκόνι βγαίνει προς πώληση

Διεθνή / Η βίλα των διαβόητων πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι βγαίνει προς πώληση

Η αξία του ακινήτου εκτιμάται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ και αν επιτευχθεί πώληση σε αυτή την τιμή, θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ακριβότερες ιδιωτικές κατοικίες παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
Ζοχράν Μαμντάνι: Ο «αυτοαπασχολούμενος ράπερ» που διεκδικεί τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Διεθνή / Μαμντάνι ή «αυτοαπασχολούμενος ράπερ»: Η καλλιτεχνική ταυτότητα του μεγάλου φαβορί για τη δημαρχία στη Νέα Υόρκη

Ο πιθανός επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που κάποτε ράπαρε για την κοινή του καταγωγή «με ένα τσαπάτι» - Η σχέση του με την Τέχνη και οι συνεργασίες του
LIFO NEWSROOM
Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Διεθνή / Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Στον πόλεμο στην Ουκρανία, γυναίκες στρατιώτες συνεχίζουν να υπηρετούν ακόμη και κατά την εγκυμοσύνη τους, αντιμετωπίζοντας κινδύνους, έλλειψη υποστήριξης και σεξισμό, για το μέλλον της χώρας και των παιδιών τους
LIFO NEWSROOM
 
 