Ουκρανία: Νέοι άνδρες επιτρέπεται πλέον να φύγουν από τη χώρα – Τι αλλάζει

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σημαντική αλλαγή στους κανόνες εξόδου από τη χώρα, επιτρέποντας σε νέους άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών να περάσουν τα σύνορα. Μέχρι σήμερα, με βάση τον νόμο που είχε θεσπιστεί μετά τη ρωσική εισβολή σε πλήρη κλίμακα, όλοι οι άνδρες ηλικίας 18 έως 60 ετών έπρεπε να παραμείνουν στη χώρα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η απόφαση έχει ήδη συμφωνηθεί με τη στρατιωτική διοίκηση και θα τεθεί σύντομα σε ισχύ. Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιρίντενκο διευκρίνισε ότι το μέτρο αφορά και όσους Ουκρανούς βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό, με στόχο να «διατηρήσουν οι πολίτες δεσμούς με την πατρίδα τους όσο το δυνατόν περισσότερο».

Η απαγόρευση εξόδου ανδρών τα τελευταία δύο χρόνια είχε δημιουργήσει εντάσεις και οικογενειακές τραγωδίες, καθώς πολλοί νέοι έπαιρναν προσωρινές εξαιρέσεις και στη συνέχεια αρνούνταν να επιστρέψουν, ενώ άλλοι παρέμεναν μακριά από τις οικογένειές τους για μήνες ή και χρόνια. Ταυτόχρονα, υπήρξαν αυξανόμενες ανησυχίες για τους ανήλικους κάτω των 18 που οι γονείς τους έστελναν στο εξωτερικό για να παρακάμψουν τους περιορισμούς.

Ο βουλευτής Ολεξάντρ Φεντιένκο από το κυβερνών κόμμα δήλωσε ότι σε πολλά σχολεία οι τελειόφοιτοι ήταν σχεδόν αποκλειστικά κορίτσια, ενώ τα πανεπιστήμια δεν είχαν αρκετές αιτήσεις από άνδρες. «Αυτή η απόφαση θα βοηθήσει να παραμείνουν οι νέοι στην Ουκρανία, ώστε να συμβάλουν στη χώρα τους αντί σε άλλες», σημείωσε.

Η πίεση από τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες για μείωση της ηλικίας υποχρεωτικής στράτευσης είναι έντονη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη προσωπικού στο μέτωπο. Ωστόσο, ο Ζελένσκι έχει απορρίψει κατ’ επανάληψη αυτό το ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι θα εξεταστεί μόνο εάν αυξηθούν δραστικά οι παραδόσεις όπλων από τη Δύση. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Socis, το 86,5% των Ουκρανών αντιτίθεται στη μείωση του ορίου ηλικίας για τη στράτευση.

Στην αρχή του έτους η κυβέρνηση θέσπισε νέο εθελοντικό μονοετές συμβόλαιο για άνδρες 18 έως 24 ετών με οικονομικά κίνητρα, όπως μπόνους που φτάνει το 1 εκατ. γρίβνια (περίπου 20.000 ευρώ). Ωστόσο, το μέτρο δεν έχει λύσει την έλλειψη στρατιωτών στην πρώτη γραμμή.

Οι επικριτές προειδοποιούν ότι οι δημογραφικές τάσεις της Ουκρανίας – με χαμηλά ποσοστά γεννήσεων τη δεκαετία του ’90 – αφήνουν περιορισμένο αριθμό νεαρών ενηλίκων που δεν πρέπει να «χαθούν» στο μέτωπο. Από το 2022 έως σήμερα εκτιμάται ότι 60.000 έως 100.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, ενώ οι ρωσικές απώλειες φτάνουν τις 200.000-250.000, σύμφωνα με το Center for Strategic & International Studies.

Η έξοδος πολιτών μετά την εισβολή αφορούσε κυρίως γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με την Eurostat, πάνω από 4 εκατομμύρια Ουκρανοί έλαβαν προσωρινό καθεστώς πρόσφυγα στην ΕΕ, εκ των οποίων το 31% ήταν ανήλικοι. Η νέα χαλάρωση στους περιορισμούς επιχειρεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στις στρατιωτικές ανάγκες και την κοινωνική συνοχή.

Με πληροφορίες από Financial Times