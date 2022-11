Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν ξανά την Ουκρανία: Ένας νεκρός στο Κίεβο - Στο σκοτάδι η μισή πόλη

Τουλάχιστον το μισό Κίεβο είναι πλέον χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς των τελευταίων ωρών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Λόγω της μαζικής πυραυλικής επίθεσης, με εντολή του διαχειριστή δικτύου Ukrenergo, η ενεργειακή βιομηχανία ξεκίνησε έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλη την Ουκρανία. Ειδικότερα, στην πρωτεύουσα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο αξιωματούχος, σύμφωνα με τον Independent.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, «αρκετοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα πάνω από το Κίεβο», ωστόσο, οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν να χτυπήσουν τρία κτίρια στην περιοχή Πετσέρσκ του κέντρου της πόλης. Τουλάχιστον τα δύο από τα τρία κτίρια ήταν κατοικίες, ανέφερε ο δήμαρχος.

Kiev under massive attack pic.twitter.com/heLBnCAvJJ — Russian Market (@runews) November 15, 2022

The vibes of 1940s London in Kyiv subway. pic.twitter.com/c2mvPgO7J9 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) November 15, 2022

#UPDATE : Images d'un immeuble, visiblement résidentiel, touché par un missile à Kiev.pic.twitter.com/p2Iu8iVffZ — Neurone Intelligence (@NeuroneIntel) November 15, 2022

Τα χτυπήματα στο Κίεβο συνοδεύτηκαν από μπαράζ επιθέσεων και στο Χάρκοβο στα ανατολικά της χώρας αλλά και στη Λβιβ στα δυτικά, σημειώνει ο Guardian.

Συγκεκριμένα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται επί του παρόντος στο Χάρκοβο σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε «κρίσιμης σημασίας υποδομές». Αντίστοιχη κατάσταση και στη Λβιβ όπου μετά από ρωσικά χτυπήματα υπάρχουν προβλήματα τόσο στην ηλεκτροδότηση όσο και στο σήμα των κινητών τηλεφώνων, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Rescuers work at the place of "arrival" in #Kyiv. pic.twitter.com/mBLRRHMs6o — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

In one of the bomb shelters in the city of #Dnipro, Ukrainian children hide from the Russian shelling and sing Ukrainian songs to cheer people up. pic.twitter.com/wLVnuzoVgE — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

Η ενεργειακή κατάσταση στην Ουκρανία είναι «κρίσιμη» καθώς το «κύμα» πυραυλικών επιθέσεων έπληξε ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου. Ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου, η Ukrenergo, δήλωσε ότι οι μεγαλύτερες ζημιές σημειώθηκαν στις βόρειες και κεντρικές περιοχές.

The #Russian MoD escalated claims of Russian territorial gains in #Donetsk Oblast on November 13 and 14, likely to emphasize that Russian forces are intensifying operations in Donetsk Oblast following withdrawal from the right bank of #Kherson Oblast. https://t.co/dJqNr4J4hO pic.twitter.com/d62oCgh2LF — ISW (@TheStudyofWar) November 15, 2022

«Ρωσικοί πύραυλοι σκοτώνουν ανθρώπους και καταστρέφουν υποδομές σε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Αυτά έχει να πει η Ρωσία για το θέμα των ειρηνευτικών συνομιλιών. Σταματήστε να προτείνετε στην Ουκρανία να δεχτεί τα ρωσικά τελεσίγραφα! Αυτή η τρομοκρατία μπορεί να σταματήσει μόνο με τη δύναμη των όπλων και των αρχών μας», ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα.