Ουκρανία: Σκοτώθηκε ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν σε ρωσική επίθεση με drones

Σκοτώθηκε ο 37χρονος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν, σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σήμερα στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι δημοσιογραφικές ενώσεις EFJ-IFJ και SNJ.

Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος, ο Χεόρχιι Ιβαντσένκο, τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση, ανέφεραν η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις οποίες η επίθεση διεξήχθη γύρω στις 10.20 σήμερα το πρωί.

⚫️🕊️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Le photographe français Antoni Lallican, 38 ans, a été TUÉ en Ukraine après avoir été frappé par un drone russe.



Ce photoreporter collaborait avec de nombreux médias français et internationaux. Il avait réalisé de nombreux reportages en Ukraine… pic.twitter.com/zqC1Gz22nd — Bastion (@BastionMediaFR) October 3, 2025

Ο Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν εργαζόταν για τις εφημερίδες Libération, Le Monde, Le Figaro, Mediapart και La Croix.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο X, η ουκρανική πρεσβεία στη Γαλλία απέτισε φόρο τιμής στον 37χρονο φωτορεπόρτερ που σκοτώθηκε.

Près de Druzhkivka, le photographe 🇫🇷 Antoni Lallican a été tué dans une attaque de drone russe sur un groupe de journalistes. Le photographe 🇺🇦 Heorhii Ivanchenko a été grièvement blessé.

Condoléances aux proches d’Antoni.



La Russie continue de semer la mort et la destruction. pic.twitter.com/pWZRTu4KjY — Ambassade d'Ukraine en France (@UKRinFRA) October 3, 2025

«Ο συμπατριώτης μας, φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν, συνόδευσε τον ουκρανικό στρατό στο μέτωπο της αντίστασης», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε μήνυμά του στο Χ.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον θάνατό του, θύμα ρωσικής επίθεσης με drone. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και σε όλους τους συναδέλφους του που, ρισκάροντας τη ζωή τους, μας ενημερώνουν και γίνονται μάρτυρες της πραγματικότητας του πολέμου» συνέχισε ο Μακρόν.

Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de la résistance.



J’ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d’une attaque de drones russes.



J’adresse mes condoléances… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025