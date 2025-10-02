Νέα μηνύματα Πούτιν στη Δύση: «Παίζετε επικίνδυνα αλλά ηρεμήστε» - Κατηγόρησε την Ευρώπη για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Άμεση αντίδραση εάν η Ευρώπη προκαλέσει τη Ρωσία υποσχέθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια σημερινής ομιλίας του στην ολομέλεια της 22ης ετήσιας συνάντησης της Λέσχης Συζήτησης Valdai στο Σότσι.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος έσπευσε να επισημάνει πως δεν έχει την πρόθεση να επιτεθεί στην- υπό την ηγεσία των ΗΠΑ- συμμαχία του ΝΑΤΟ. «Αν κάποιος εξακολουθεί να επιθυμεί να ανταγωνιστεί μαζί μας στον στρατιωτικό τομέα, όπως λέμε, ας το δοκιμάσει ελεύθερα», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «τα αντίμετρα της Ρωσίας δεν θα αργήσουν να έρθουν».

Η Ρωσία, είπε ο Πούτιν, έχει δείξει ανά τους αιώνες ότι θα αντιδράσει γρήγορα σε περίπτωση πρόκλησης και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη φιλοδοξία της Γερμανίας να έχει τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη, επαναλαμβάνοντας ξανά τον ισχυρισμό του ότι η Ευρώπη φέρει την ευθύνη για το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

«Οι ελίτ της ενωμένης Ευρώπης συνεχίζουν να προκαλούν υστερία. Αποδεικνύεται ότι ο πόλεμος με τους Ρώσους είναι σχεδόν στο κατώφλι. Επαναλαμβάνουν αυτή την ανοησία, επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια» σχολίασε ο Πούτιν που απέρριψε την ιδέα ότι η Ρωσία θα επιτεθεί μια μέρα σε ένα μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ ως «αδύνατο να το πιστέψει κανείς».

Πούτιν για drones: «Δεν θα το ''ξανακάνω'', το υπόσχομαι»

Παράλληλα, ο Πούτιν «αστειεύτηκε» ότι δεν θα ξαναπετάξει μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δανία, αναφερόμενος στα συμβάντα της περασμένης εβδομάδας, που οδήγησαν στο κλείσιμο πολλών αεροδρομίων. «Δεν θα το ξανακάνω, το υπόσχομαι» είπε, αφού προηγουμένως διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα «δεν έχει μη επανδρωμένα αεροπλάνα που μπορούν να πετάξουν μέχρι τη Λισαβόνα».

Η Ρωσία αρνείται κάθε ευθύνη για τα συμβάντα αυτά, που ανάγκασαν τους Ευρωπαίους να συζητούν τη δημιουργία ενός «τείχους» αναχαίτισης των δρόνων. Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η «υστερία» για τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ευρώπη είναι μια «επινόηση» ώστε να αποσπάσουν την προσοχή του κόσμου από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δύση.

Σχολιάζοντας εξάλλου την απόφαση της Σουηδίας και της Φινλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, ο Πούτιν την χαρακτήρισε «ανόητη», λέγοντας ότι η Μόσχα δεν είχε ποτέ κανένα θέμα με τις δύο αυτές χώρες που «θυσίασαν το στρατηγικό πλεονέκτημα της ουδετερότητας» για να γίνουν μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Ειλικρινά, θέλω απλώς να πω: ηρεμήστε, κοιμηθείτε ήρεμα και ασχοληθείτε με τα προβλήματά σας. Απλώς ρίξτε μια ματιά σε αυτό που συμβαίνει στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων», είπε ο Πούτιν.

Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος, σχολιάζοντας την τελευταία πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ότι μπορεί να υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας. «Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ», δήλωσε μιλώντας στο ρωσικό θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας.

Αναφερόμενος στις χώρες της ομάδας BRICS o Ρώσος πρόεδρος- που σχολίασε για τον εαυτό του πως δεν είναι αυτοκράτορας αλλά εκλεγμένος πρόεδρος- είπε ότι η Ρωσία είναι ευγνώμων προς τις χώρες αυτές όπως και στις αραβικές χώρες για τις ειρηνευτικές τους προσπάθειες, καθώς και στους συμμάχους της, τη Βόρεια Κορέα και τη Λευκορωσία.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, θέλησε να επισημάνει ότι η Ρωσία επιδιώκει μια πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι ενώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, τέτοιες διαφωνίες είναι φυσικές μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Πούτιν για Ουκρανία: «Κάνει επικίνδυνο παιχνίδι»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε την Ουκρανία ότι κάνει «επικίνδυνο παιχνίδι» πλήττοντας την περιοχή κοντά στον σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Μόσχα θα μπορούσε σε αντίποινα να πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις που ελέγχονται από το Κίεβο.

Στον σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση από εξωτερικές πηγές εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Ψύχεται χάρη σε γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής.

Ο Πούτιν είπε ότι είναι «βλακώδες» να κατηγορείται η Ρωσία ότι βομβαρδίζει τον πυρηνικό σταθμό που ελέγχεται από την ίδια, σημειώνοντας όμως ότι η κατάσταση γύρω από τη μονάδα είναι σε γενικές γραμμές υπό έλεγχο.

Η Ρωσία έχει αρκετούς στρατιώτες για να συνεχίζει να μάχεται στην Ουκρανία και επομένως το Κίεβο θα πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και «να σκεφθεί πώς θα συμφωνήσει τον τερματισμό της σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο ρωσικός στρατός προωθείται «ουσιαστικά κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής». «Ελέγχουμε σχεδόν το 100% του Λουχάνσκ. Ο εχθρός ελέγχει κάτι παραπάνω από το 19% στην περιοχή του Ντονέτσκ και το 24-25% στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, αντίστοιχα», υποστήριξε.

Σχετικά με τη ρωσική οικονομία, ο Πούτιν δήλωσε ότι έχει λόγους να πιστεύει ότι η χώρα του έχει ξεπεράσει την πιο δύσκολη φάση των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετώπιζε, επαναλαμβάνοντας ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η οικονομική σταθερότητα, να μειωθεί ο πληθωρισμός και να διατηρηθεί η ανάπτυξη.

Επιπλέον, είπε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τον ΦΠΑ θα έχει αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά υποστήριξε ότι θα βοηθήσει την Κεντρική Τράπεζα να διατηρήσει ισορροπία στις αποφάσεις της για τα βασικά επιτόκια.

Ρωσία: «Ο κόσμος δεν είναι πιο κοντά στην ειρήνη»

Υπενθυμίζεται πως το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τη σύλληψη από τη Γαλλία του δεξαμενοπλοίου Boracay, το οποίο θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον λεγόμενο σκιώδη στόλο που εμπλέκεται στο ρωσικό εμπόριο πετρελαίου, «υστερία» , η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις παγκόσμιες οδούς μεταφοράς ενέργειας.

«Δεν ξέρω τι είδους πετρέλαιο, ποια είναι η προέλευση αυτού του πετρελαίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους στα αγγλικά από το θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας. «Τι θα γίνει αν δεν είναι ρωσικό πετρέλαιο; Τι θα γίνει αν η Γαλλία δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για όλους τους δρόμους των διεθνών ενεργειακών πηγών; Τι θα συμβεί; Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος αυτής της υστερίας που ανέφερα προηγουμένως».

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε τον Κινέζο καπετάνιο του δεξαμενόπλοιου που υπόκειται σε κυρώσεις, το οποίο είναι ύποπτο ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι γαλλικές αρχές, αφότου αξιωματικοί του ναυτικού επιβιβάστηκαν στο πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της δυτικής Γαλλίας.

Πριν από τον απόπλου προς τη Γαλλία, το Boracay βρισκόταν περίπου 50 ναυτικά μίλια (90 χλμ.) νότια της Κοπεγχάγης στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν η δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο της πόλης γύρω στις 18:30 GMT,(20:30 ώρα Ελλάδος) σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι ο κόσμος δεν είναι πιο κοντά στην ειρήνη, ενάμιση μήνα μετά την σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, συμπληρώνοντας ότι η Ευρώπη ενθαρρύνει την Ουκρανία να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις για να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ρωσία.