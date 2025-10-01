ΔΙΕΘΝΗ
«Η ασφάλεια στην Ευρώπη θα επιδεινωθεί»: Η προειδοποίηση της Μέτε Φρεντέρικσεν

Η πόλη έχει τεθεί σε καθεστώς της μεγαλύτερης επιχείρησης ασφαλείας από την COP15 του 2009

Mette Frederiksen/ Φωτ.: EPA
Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, εξέπεμψε χθες ηχηρό μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, προειδοποιώντας ότι η ήπειρος εισέρχεται σε μια «νέα και σοβαρότερη φάση» ανασφάλειας. Όπως τόνισε, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τον «πραγματικό πόλεμο» στην Ουκρανία όσο και με μια ευρύτερη υβριδική απειλή που περιλαμβάνει drones, κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ.

«Αυτό που βλέπουμε είναι μόνο η αρχή. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα και πιο σοβαρά», δήλωσε σε συνεντεύξεις της στη Berlingske και στους Financial Times, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση θυμίζει την Ευρώπη του Μεσοπολέμου.

Οι δηλώσεις της έγιναν στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη, όπου οι ηγέτες της Ε.Ε. συζητούν για την ασφάλεια και τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμμετέχει μέσω βιντεοσύνδεσης. Η πόλη έχει τεθεί σε καθεστώς της μεγαλύτερης επιχείρησης ασφαλείας από την COP15 του 2009, μετά τις πρόσφατες αναφορές για ύποπτες πτήσεις drones στον βορειοευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Παράλληλα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας:

  • Στη Γερμανία και το Μόναχο, εκρήξεις σε κατοικία οδήγησαν σε προσωρινό κλείσιμο του Oktoberfest, με την αστυνομία να μιλά για πιθανή απειλή.
  • Η Πολωνία ανακοίνωσε παράταση των ελέγχων στα σύνορα με Γερμανία και Λιθουανία έως τον Απρίλιο του 2026.
  • Η Γάζα παραμένει σε κρίσιμη καμπή, με το στολίσκο Global Sumud Flotilla να καταγγέλλει παρεμβολές και παρενόχληση καθώς επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό.

Η Φρεντέρικσεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί όχι μόνο με στρατιωτικά μέσα αλλά και με ανθεκτικότητα απέναντι σε επιθέσεις που στόχο έχουν τη διάσπαση και αποσταθεροποίηση.

