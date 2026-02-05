ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ουκρανία-Ρωσία: Έληξαν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στο εγγύς μέλλον

The LiFO team
The LiFO team
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΗΠΑ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΠΟΥΤΙΝ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Οι διήμερες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας, Ρώσων και Αμερικανών αντιπροσώπων ολοκληρώθηκαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι.

Οι συναντήσεις είχαν στόχο την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι διαπραγματεύσεις έληξαν», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Ντιάνα Νταβιτιάν, η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «πραγματικά εποικοδομητικές» συνομιλίες.

«Οι διαπραγματεύσεις ήταν πραγματικά εποικοδομητικές», δήλωσε ο Μπουντάνοφ, όπως μετέδωσε το RBC-Ukraine. «Είμαι ευγνώμων στις ΗΠΑ και στα ΗΑΕ για την πολύ καλή οργάνωση και διαμεσολάβηση».

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέα ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων, την πρώτη σε πέντε μήνες, κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις τους στο Άμπου Ντάμπι, τις οποίες ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος χαρακτήρισε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, «παραγωγικές».

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, θα συνεχιστούν στο εγγύς μέλλον, δήλωσε, επιπλέον, σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ ΛΟΥΠΙΤΑ ΝΙΟΝΓΚΟ

Διεθνή / «Ρωτήστε τον Όμηρο»: Αντιδράσεις στα social μετά την επίθεση Μασκ σε Νόλαν και Νιόνγκο για την Οδύσσεια

Χρήστες στα social επισημαίνουν πως το να επιλέγεις μια «όμορφη μαύρη γυναίκα δεν αντιβαίνει με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή» σε αυτά που γράφτηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια
THE LIFO TEAM
«Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι προσεκτικές στην προμήθεια όπλων προς την Ταϊβάν», προειδοποιεί ο Σι τον Τραμπ

Διεθνή / «Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι προσεκτικές στην προμήθεια όπλων προς την Ταϊβάν», προειδοποιεί ο Σι τον Τραμπ

«Η σχέση με την Κίνα και με τον πρόεδρο Σι είναι εξαιρετική, και οι δύο καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει έτσι», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος
THE LIFO TEAM
Πρίγκιπας Άντριου-Τζέφρι Έπσταϊν: Φέρονται να ζήτησαν από χορεύτρια ερωτική συνεύρεση και με τους δύο

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου-Τζέφρι Έπσταϊν: Φέρονται να ζήτησαν από χορεύτρια ερωτική συνεύρεση και με τους δύο

Οι δικηγόροι της αναφέρουν ότι είχε δεχτεί πρόταση αμοιβής 10.000 δολαρίων για να χορέψει σε ιδιωτικό πάρτι στην κατοικία του Έπσταϊν - Της είπε ότι θα πληρωνόταν επιπλέον και την πίεσαν να εμπλακεί σε σεξουαλικές πράξεις μαζί τους
THE LIFO TEAM
 
 