Ουκρανία-Ρωσία: Έληξαν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι

Οι διήμερες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας, Ρώσων και Αμερικανών αντιπροσώπων ολοκληρώθηκαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι.

Οι συναντήσεις είχαν στόχο την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι διαπραγματεύσεις έληξαν», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Ντιάνα Νταβιτιάν, η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «πραγματικά εποικοδομητικές» συνομιλίες.

«Οι διαπραγματεύσεις ήταν πραγματικά εποικοδομητικές», δήλωσε ο Μπουντάνοφ, όπως μετέδωσε το RBC-Ukraine. «Είμαι ευγνώμων στις ΗΠΑ και στα ΗΑΕ για την πολύ καλή οργάνωση και διαμεσολάβηση».

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέα ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων, την πρώτη σε πέντε μήνες, κατά τις τριμερείς διαπραγματεύσεις τους στο Άμπου Ντάμπι, τις οποίες ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος χαρακτήρισε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, «παραγωγικές».

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, θα συνεχιστούν στο εγγύς μέλλον, δήλωσε, επιπλέον, σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

We are bringing our people home—157 Ukrainians. Warriors from the Armed Forces, National Guard, and the State Border Guard Service. Soldiers, sergeants, and officers. Along with our defenders, civilians are also returning. Most of them had been in captivity since 2022.



Today's… pic.twitter.com/nn7zZYESsd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2026

Με πληροφορίες από Reuters

