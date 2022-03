Ουκρανία: Οι Ρώσοι άνοιξαν πυρ με τανκ σε οίκο ευγηρίας - 56 ηλικιωμένοι νεκροί, καταγγέλλει το Κίεβο

Ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ σε οίκο ευγηρίας στην ανατολική πόλη της Ουκρανίας στην Κρεμίνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 56 άνθρωποι, καταγγέλλει το Κίεβο.

Η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι «οι κατακτητές πυροβόλησαν το κτίριο με τανκ στην περιοχή του Λουχάνσκ κυνικά και εσκεμμένα».

56 people were killed in Kreminna #Luhansk oblast - the occupiers shot from a tank home for the elderly. #Russians fired at it. Cynically and deliberately. They just adjusted the tank, put it in front of the house and started firing [1/2] #WarCrimes #WarInUkraine #SaveUkraine

Η ουκρανική Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών ανακοίνωσε ότι υπήρχαν 15 επιζώντες, οι οποίοι «απήχθησαν από τους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στα κατεχόμενα στο Σβάτονε (περιοχή Λουχάνσκ) στο περιφερειακό γηριατρικό οικοτροφείο».

[2/2] Those who lived to their old age in the house - 56 people - died on the spot. The survivors, 15 people, were abducted by the occupiers and taken to the occupied territory in #Svatove to the regional geriatric boarding school#StopPutin #StopRussia #russianinvasion