Ενώ η Ρωσία εξαπέλυσε μια μαζική εισβολή στην Ουκρανία, με παράλληλες επιχειρήσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τους συμπολίτες του να «μην πανικοβάλλονται» και τους υποσχέθηκε τη «νίκη».

Ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι επέβαλε στρατιωτικό νόμο σε όλη την επικράτεια.

«Μην πανικοβάλλεστε, είμαστε έτοιμοι για όλα, θα νικήσουμε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, επιβεβαιώνοντας ότι η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές υποδομές και θέσεις της συνοριοφρουράς.

President Zelensky says Russia is attacking military installations across the country. Ukraine is launching its own defensive measures. He urges Ukrainians to stay calm and stay home. He says he spoke to President Biden. pic.twitter.com/jt4cLOBHyJ