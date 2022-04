Ουκρανία: Ο Μπόρις Τζόνσον περπάτησε στους δρόμους του Κιέβου μαζί με τον Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον περπάτησαν μαζί στους δρόμους του Κιέβου με στιγμιότυπα της βόλτας να δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο ηγέτες χαιρέτησαν τους λίγους πολίτες που βρίσκονταν σε μακρινή απόσταση. Ένας κάτοικος του Κιέβου φάνηκε ενθουσιασμένος που είδε τους ηγέτες από κοντά και με το χέρι του στην καρδιά ευχαρίστησε τον Τζόνσον για τη βρετανική υποστήριξη.

U.K. Prime Minister Boris Johnson met with Ukrainian President Zelenskyy in Kyiv on Saturday. The two spoke about the need for more sanctions against Russia, as well as continued support for Ukrainian defense, from the U.K. as well as the rest of the West, Zelenskyy confirmed. pic.twitter.com/ftUxRLBYyn — CBS News (@CBSNews) April 9, 2022

Ο Τζόνσον και ο Ζελένσκι περπάτησαν από τον κεντρικό δρόμο Kreshchatyk του Κιέβου μέχρι την πλατεία Μαϊντάν, όπου έλαβε χώρα η εξέγερση του 2014 με την επακόλουθη ανατροπή της φιλορωσικής κυβέρνησης.

The Ukrainians have the courage of a lion.



President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion.



The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.



Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

At a handshake distance. @BorisJohnson and @ZelenskyyUa walked through the center of Kyiv and talked to ordinary Kyivans. This is what democracy looks like. This is what courage looks like. This is what true friendship between peoples and between nations looks like. pic.twitter.com/ZcdL6NqNp2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 9, 2022

Όπως έγινε γνωστό εχθές, η Βρετανία θα παράσχει στην Ουκρανία 120 τεθωρακισμένα οχήματα και νέα αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα. Η βοήθεια προστίθεται στον υψηλού επιπέδου στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 100 εκατομμυρίων στερλινών (130 εκατομμυρίων δολαρίων) που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, δήλωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Η Βρετανία θα εγγυηθεί επίσης επιπλέον ποσό 500 εκατομμυρίων δολαρίων στον δανεισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας προς την Ουκρανία, ανεβάζοντας τη συνολική της εγγύηση του δανείου στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, και θα απελευθερώσει τους δασμούς στις περισσότερες εισαγωγές από την Ουκρανία όπως και θα λάβει άλλα μέτρα για την απελευθέρωση του εμπορίου.

Με πληροφορίες από Guardian