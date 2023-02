Ουκρανία: Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ρωσικά αερόστατα

Την κατάρριψη ρωσικών αερόστατων που εντοπίστηκαν πάνω από το Κίεβο, ανακοίνωσε σήμερα η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ήταν έξι αερόστατα και τα περισσότερα από αυτά καταρρίφθηκαν. Παράλληλα, η στρατιωτική διοίκηση σε ανάρτησή της στο Telegram, σημείωσε πως πρόκειται για αερόστατα που κινούνται στον αέρα με την πρόωση του ανέμου.

«Ο σκοπός της εκτόξευσης των μπαλονιών είναι πιθανόν η ανίχνευση και εξάντληση της αντιαεροπορικής μας άμυνας», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας Γιούρι Ιχνάτ δήλωσε ότι η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα αερόστατα σε μια νέα προσπάθεια να διατηρήσει τα αποθέματά της σε αναγνωριστικά drones.

«Αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη όπως το Orlan-10 χρησιμοποιούνται τώρα με περισσότερη φειδώ από τη Ρωσία και λένε "γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αερόστατα;" Γι' αυτό και τα χρησιμοποιούν», δήλωσε ο Ιχνάτ στην ουκρανική τηλεόραση.

Αργότερα ο Ιχνάτ επιβεβαίωσε ότι οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα στην πόλη επειδή τα αερόστατα πετούσαν από πάνω της.

Η Ρωσία δεν σχολίασε τις αναφορές για τα αερόστατα πάνω από το Κίεβο.

Alarms in Kiev. A report of the appearance of a patrol drone or Russian spy balloons in the sky of the Ukrainian capital.



Not UFOs, spy 🎈 made in 🇨🇳 pic.twitter.com/Kvan0XIHbg