Ουκρανία: Κατοχή, βομβαρδισμοί και τώρα πλημμύρες - Απελπισμένοι οι κάτοικοι στη Χερσώνα

Η Χερσώνα στην Ουκρανία αντιμετωπίζει μεγάλες πλημμύρες ύστερα από την κατοχή αλλά και τους βομβαρδισμούς μετά τη ρώσικη εισβολή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να είναι βαθιά απελπισμένοι.

Για την Ιρένα Ραντέτσκα, κάτοικο στη Χερσώνα, η καταστροφική πλημμύρα της πόλης της, που προκλήθηκε από την καταστροφή του γιγαντιαίου φράγματος Καχόβκα είναι το τελευταίο κεφάλαιο σε πάνω από ένα χρόνο βασάνων, που ξεκίνησαν από τη ρωσική εισβολή.

Λίγα μέρη έχουν νιώσει το μέγεθος των δεινών που βιώσει η Χερσώνα από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Λίγοι άνθρωποι σήκωσαν περισσότερο φορτίο από αυτό που σήκωσε η Ιρένε Ραντέτσκα, η οποία είπε ότι έχει επιβιώσει από φυλάκιση, ξυλοδαρμούς και βομβαρδισμούς πυραύλων.

Η πόλη, με πληθυσμό 280.000 εν καιρώ ειρήνης, καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις στις 2 Μαρτίου 2022. Απελευθερώθηκε από τα ουκρανικά στρατεύματα στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά έκτοτε βρίσκεται υπό τακτικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς από την ανατολική πλευρά του ποταμού Δνείπερου.

