Ουκρανία - ΗΠΑ στο «τελικό» στάδιο των διαπραγματεύσεων για τα ορυκτά, λέει η κυβέρνηση Ζελένσκι

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία, που θα δίνει στην Ουάσινγκτον πρόσβαση στα ουκρανικά ορυκτά σε αντάλλαγμα για προστασία, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κυβέρνηση, αναφερόμενη στο θέμα αυτό που βρισκόταν στο επίκεντρο εντάσεων ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσινγκτον.

Το Κίεβο και η Ουάσινγκτον ενδιαφέρονται για πρόσβαση των ΗΠΑ στον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας.

«Η ουκρανική και η αμερικανική ομάδα βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη συμφωνία για τα ορυκτά», ανέφερε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Όλχα Στεφανίσινα.

Ukrainian and U.S. teams are in the final stages of negotiations regarding the minerals agreement. The negotiations have been very constructive, with nearly all key details finalized. We are committed to completing this swiftly to proceed with its signature. We hope both US and…