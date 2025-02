Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για την Ουκρανία και τις πιέσεις Τραμπ στην Ευρώπη

Σε μία κρίσιμη καμπή για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συγκάλεσε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για την Πέμπτη, 6 Μαρτίου.

Οι εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, οι πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρώπη και η δραματική κίνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να θέσει την προεδρία του στη διάθεση των Δυτικών δυνάμεων, έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική γεωπολιτική εξίσωση.

Ο Αντόνιο Κόστα, σε ανάρτησή του, τόνισε την ανάγκη της Ευρώπης να χαράξει τη δική της διεθνή στρατηγική, αναφέροντας:

«Ζούμε μια καθοριστική στιγμή για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Στις διαβουλεύσεις μου με τους Ευρωπαίους ηγέτες, άκουσα μια κοινή δέσμευση: ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και αποφασιστική συμβολή στην ειρήνη και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας. Θα συνεχίσω να εργάζομαι με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε αποφάσεις στις 6 Μαρτίου».

