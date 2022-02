Ουκρανία: Η Ρωσία κερδίζει έδαφος - Οι πρώτες δραματικές ώρες του πολέμου μέσα από συγκλονιστικές εικόνες

Αιματηρές μάχες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών ήταν σε εξέλιξη έως αργά απόψε το βράδυ ακόμη και σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από το Κίεβο, ενώ ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ πέρασε στον έλεγχο της Ρωσίας, λίγες ώρες αφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την επίθεση στην Ουκρανία, με αεροπορικά πλήγματα και χερσαία εισβολή.

Για να αποφευχθεί μία εξάπλωση της σύγκρουσης και «σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», όπως προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, οι στρατιωτικές δυνάμεις των χωρών μελών του ΝΑΤΟ έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Ορισμένες μονάδες θα μετακινηθούν για να ενισχύσουν την άμυνα των συμμάχων στην ανατολική πτέρυγα του Συμφώνου.

Η πρώτη ημέρα της επιχείρησης χαρακτηρίστηκε «επιτυχής» από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι, προκαλώντας την οργή της διεθνούς κοινότητας, κυρίως στη Δύση.

Το χρονικό της εισβολής

Η επίθεση ξεκίνησε τα ξημερώματα, αφού ο Πούτιν αναγνώρισε τη Δευτέρα την ανεξαρτησία των αυτονομιστικών, φιλορωσικών περιοχών του Ντονμπάς. «Έλαβα την απόφαση για μία ειδική στρατιωτική επιχείρηση» με στόχο «την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας» ανέφερε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του λίγο πριν από τις 05:00 τα ξημερώματα σήμερα. Είπε ότι οι συνθήκες απαιτούσαν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης από τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως σκοπός δεν είναι η επιβολή κατοχής. Αξίωσε οι Ουκρανοί στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα και να πάνε σπίτια τους.

Για να δικαιολογήσει την εισβολή, ο Πούτιν επανέλαβε τις κατηγορίες περί «γενοκτονίας» στα εδάφη των αυτονομιστών, επικαλέστηκε την έκκληση για βοήθεια εκ μέρους τους και κατήγγειλε την «επιθετική» πολιτική του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία «δεν είχε κανένα άλλο μέσο» για να αμυνθεί, επανέλαβε στους δημοσιογράφους απόψε.

Λίγο μετά την ομιλία του Πούτιν, ακούστηκαν εκρήξεις στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κραματόρσκ, μία πόλη στα ανατολικά όπου εδρεύει το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού, στο Χάρκοβο, την Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μαριούπολη, το μεγαλύτερο λιμάνι στην ανατολική Ουκρανία.

Ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ, όπου το 1986 σημειώθηκε το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία, έπεσε το απόγευμα στα χέρια των Ρώσων στρατιωτών. Οι ουκρανικές αρχές παραδέχτηκαν επίσης ότι έχασαν εδάφη στη Χερσώνα και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο.

Multiple reports the #Chernobyl Nuclear Power Plant has been captured by Russian forces.#ukraine #war#UkraineInvasion

pic.twitter.com/53lLBt5EEr