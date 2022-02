Ουκρανία: Η Ρωσία κατέλαβε τη Μελιτόπολη - Βομβαρδισμοί στο κέντρο του Κιέβου

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την πόλη Μελιτόπολη στη νοτιοανατολική ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε αεροπορικούς και εκτοξευόμενους από πλοία πυραύλους κρουζ προκειμένου να εξαπολύσει πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία. Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ρωσικά στρατεύματα έπληξαν εκατοντάδες στόχους στρατιωτικών υποδομών και κατέστρεψαν αρκετά αεροσκάφη και δεκάδες άρματα μάχης και τεθωρακισμένα και οχήματα πυροβολικού.

Τουλάχιστον 198 Ουκρανοί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Όπως είπε 1.115 άνθρωποι τραυματίστηκαν, περιλαμβανομένων 33 παιδιών. Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν μόνο σε απώλειες αμάχων.

Στο μεταξύ, η δημοτική αρχή της βορειοανατολικής πόλης Σούμι ανακοίνωσε πως αυτή την ώρα διεξάγονται μάχες στους δρόμους της πόλης και κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους

A man in #Melitopol told off #Russian soldiers who were driven into a senseless war. pic.twitter.com/KcC1pyyTBK