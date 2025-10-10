ΔΙΕΘΝΗ
Ρωσικές επιθέσεις «αχρηστεύουν» το 60% της παραγωγής αερίου στην Ουκρανία – Φόβοι για χειμερινή ενεργειακή κρίση

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές φυσικού αερίου της Ουκρανίας πλήττουν το 60% της παραγωγής, προκαλώντας φόβους για ελλείψεις το χειμώνα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: ΕΡΑ
0

Μια νέα σειρά μαζικών ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων έχει πλήξει σοβαρά την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας, αφήνοντας εκτός λειτουργίας σχεδόν το 60% της παραγωγής φυσικού αερίου. Οι επιθέσεις αυτές προκαλούν έντονη ανησυχία για πιθανές ελλείψεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σύμφωνα με δύο Ουκρανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των ζημιών.

Η Ρωσία εκτόξευσε τις τελευταίες μέρες 450 drones και 30 πυραύλους κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε εννέα περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου. Ο στόχος, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Naftogaz Σεργκίι Κορέτσκι, είναι η πλήρης αποθάρρυνση του πληθυσμού και η καταστροφή κρίσιμων υποδομών χωρίς στρατιωτικό λόγο.

«Ο Κρεμλίνου στόχος είναι να σπάσει το πνεύμα μας», δήλωσε ο Κορέτσκι. «Καμία από αυτές τις εγκαταστάσεις δεν έχει στρατιωτική αξία». Ως αποτέλεσμα, η Ουκρανία θα χρειαστεί επιπλέον δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο.

 

Ουκρανία: Ενίσχυση ανθεκτικότητας και στρατηγικών αποθεμάτων

Οι επιθέσεις έχουν κινητοποιήσει Ουκρανία και ιδιωτικές εταιρείες όπως η DTEK να ενισχύσουν την προστασία των υποδομών. Ο Μαξίμ Τιμένκο, CEO της DTEK, δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις δέχονται καθημερινά πλήγματα και οι ρωσικές επιθέσεις γίνονται όλο και πιο μαζικές και ακριβείς, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό στόχων.

Η Naftogaz έχει κατασκευάσει οχυρωματικά έργα από σκυρόδεμα και άμμο γύρω από τα κρισιμότερα σημεία των εγκαταστάσεών της. Παράλληλα, η DTEK επενδύει σε αιολικούς σταθμούς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, δημιουργώντας πιο ανθεκτικό και αποκεντρωμένο δίκτυο παραγωγής.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν ήδη συζητήσει με πρέσβεις των G7 για τις ανάγκες της χώρας κατά τον χειμώνα και ζητούν περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα και εξοπλισμό επισκευών, όπως συμπιεστές και μετασχηματιστές. Ο στόχος είναι η δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων κρίσιμου εξοπλισμού που θα εξασφαλίσει την ενεργειακή σταθερότητα ακόμη και υπό συνεχείς επιθέσεις.

Η κατάσταση έχει ήδη προκαλέσει συναγερμό στους δυτικούς εταίρους, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη ενίσχυσης της υποδομής και της αεράμυνας. Ο Κορέτσκι προειδοποιεί ότι χωρίς περαιτέρω βοήθεια, η Ουκρανία θα χρειαστεί να αγοράσει επιπλέον 4,4 δισ. κυβικά μέτρα αερίου έως τον Μάρτιο, με κόστος περίπου 2,2 δισ. δολάρια.

Η Ρωσία, με τις συνεχείς επιθέσεις της, φαίνεται να ακολουθεί στρατηγική πλήρους εξάντλησης των ουκρανικών υποδομών, ενισχύοντας τον κίνδυνο ενεργειακής κρίσης και αυξάνοντας την πίεση για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Η αντίδραση της Ουκρανίας δείχνει όμως ότι το Κίεβο επιδιώκει πλήρη ανθεκτικότητα και προετοιμασία για την κρίσιμη χειμερινή περίοδο.

Με πληροφορίες από Financial Times

 
 
