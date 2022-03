Ουκρανία: Δημοσιογράφοι και συνεργείο του Sky News δέχθηκαν ρωσικά πυρά- Δραματικό βίντεο

Είναι η δραματική στιγμή που συνεργείο του Sky News δέχεται πυρά από βαρύ ρωσικό πυροβολικό ενώ προσπαθεί να διασχίσει μια γέφυρα που χρησιμοποιούν πολίτες, γιατροί και διασώστες στην Ουκρανία.

Η 59χρονη ειδική ανταποκρίτρια Alex Crawford με την ομάδα της φαίνονται να αναζητούν καταφύγιο εν μέσω κραυγών και τον ήχο των διαπεραστικών κρότων που προκαλούν οι βομβαρδισμοί στην προσπάθεια να διασχίσουν τον ποταμό Desna, στην πόλη Τσερνίχιβ.

Υλικό από κάμερα χειρός δείχνει την δραματική στιγμή που το ειδησεογραφικό συνεργείο λαμβάνει εντολή να «πέσει κάτω», βουτώντας στο έδαφος, καθώς η Crawford προσπαθεί με ψυχραιμία να ολοκληρώσει την καταγραφή, κάνοντας ταυτόχρονα ανταπόκριση από την ξαφνική επίθεση.

Ωστόσο την διακόπτουν, ενώ περιγράφει το σκηνικό, οι κραυγές ενός πολίτη που προειδοποιεί απεγνωσμένα για περαιτέρω επερχόμενα πυρά, αναγκάζοντας την ομάδα του Sky News να οπισθοχωρήσει και να μπει στο όχημα ώστε να μπορέσει να διαφύγει.

Προσοχή- ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

A dramatic Sky News report from sieged town of Chernihiv in Northern Ukraine: shelling and escape of the filming crew, short interview with a wounded driver. And his final phrase before he leaves for hospital.



Worth watching. But graphic.



