Ουκρανία: Βίντεο με πυραυλικό χτύπημα σε πολυώροφα κτίρια του Κιέβου

Ρωσικοί βομβαρδισμοί όλο και πιο κοντά στο κέντρο του Κιέβου καταγράφονται τις τελευταίες ώρες με βίντεο που αποτυπώνει πυραυλικό χτύπημα σε δύο ψηλά κτίρια της πόλης να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δύο πολυώροφα κτίρια στην περιοχή Schevchenkivskyi της πρωτεύουσας να δέχονται πλήγμα σήμερα το πρωί. Ακούγονται δυνατές εκρήξεις ενώ καπνός υψώνεται στον ουρανό μετά την επίθεση. Το Sky News, όπως αναφέρει, επαλήθευσε την εγκυρότητα του βίντεο.

Two high-rise buildings located in the Schevchenkivskyi District of Kyiv hit by shelling this morning. pic.twitter.com/TGVlpLyQRe