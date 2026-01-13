Ουκρανία: Απότομη αύξηση σημείωσαν οι θάνατοι των αμάχων το 2025, αναφέρει ο ΟΗΕ

Ο τελευταίος χρόνος ήταν ο πιο αιματηρός για τους αμάχους στην Ουκρανία από το 2022, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (12/1) η Αποστολή Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία.

Την αύξηση των νεκρών προκάλεσαν οι εντατικές επιθέσεις κατά μήκος της πρώτης γραμμής του μετώπου και η εκτεταμένη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς.

Πάνω από 2.000 άμαχοι σκοτώθηκαν το 2025 στην Ουκρανία

Το 2025 σκοτώθηκαν 2.514 άμαχοι και τραυματίσθηκαν 12.142, αριθμοί που δείχνουν ότι σημειώθηκε αύξηση στον αριθμό των θυμάτων κατά 31% σε σχέση με το 2024, αναφέρει η αποστολή στη μηνιαία ενημέρωση της σχετικά με τις συνέπειες που υφίστανται οι άμαχοι.

Η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων που επαληθεύτηκαν από την εποπτική αρχή, από επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, καταγράφηκε στην ελεγχόμενη από την ουκρανική κυβέρνηση περιοχή, προστίθεται στην ανακοίνωση. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι γενικά αναφέρουν τα στοιχεία του ΟΗΕ ως ακριβή.

#Ukraine: Overnight, another large-scale attack struck energy infrastructure in Kyiv and Lviv, with reports of civilians killed and hundreds of thousands of residents in Kyiv left without electricity. Many are also without water and heating.



This comes two days after an attack… pic.twitter.com/advrI7uMLj — UN Human Rights (@UNHumanRights) January 9, 2026

Οι αυξημένες προσπάθειες που καταβάλλουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για να καταλάβουν εδάφη το 2025 είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό αμάχων, την καταστροφή ζωτικής σημασίας υποδομών, τη διακοπή βασικών υπηρεσιών και νέα κύματα εκτοπισμού στις περιοχές της πρώτης γραμμής, αναφέρει η εποπτική αρχή του ΟΗΕ.

Σχεδόν τα δύο τρίτα όλων των θανάτων τον περασμένο χρόνο καταγράφηκαν σε περιοχές της πρώτης γραμμής του μετώπου, με τους ηλικιωμένους κυρίως να υφίστανται τις συνέπειες καθώς συνεχίζουν να ζουν στα χωριά τους. Οι απώλειες μεταξύ των αμάχων που προκλήθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη μικρής εμβέλειας αυξήθηκαν επίσης απότομα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Η εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών μικρής εμβέλειας έχει καταστήσει πολλές περιοχές κοντά στην πρώτη γραμμή ουσιαστικά ακατοίκητες», δήλωσε η Ντανιέλ Μπελ, επικεφαλής της αποστολής παρακολούθησης.

«Το 2025, πολλοί άνθρωποι που είχαν υπομείνει χρόνια εχθροπραξιών αναγκάστηκαν τελικά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

Οι ρωσικές επιθέσεις

Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες από τις δύο πλευρές πιστεύεται ότι έχουν σκοτωθεί ή έχουν τραυματισθεί στον πιο θανατηφόρο πόλεμο που διεξάγεται στην Ευρώπη από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, παρότι καμία πλευρά δεν δημοσιεύει πλήρη στοιχεία.

Χιλιάδες Ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν κυρίως το 2022, τον πρώτο χρόνο του πολέμου κατά την διάρκεια της μακράς πολιορκίας του λιμανιού της Μαριούπολης και των επιθέσεων στις πόλεις πριν η πρώτη γραμμή εδραιωθεί.

In many regions, the situation remains difficult after Russian strikes on our critical infrastructure. Energy workers and repair crews are working around the clock to restore electricity, heat, and water supply for people. And this is truly a monumental effort that matters… pic.twitter.com/1ZzvN3Zn0s — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2026

Έκτοτε, η Μόσχα συνεχίζει να χρησιμοποιεί πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να πλήττει πόλεις σε όλη την Ουκρανία. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους, αλλά λέει ότι οι επιθέσεις της σε ουκρανικές πολιτικές υποδομές είναι δικαιολογημένες επειδή εμποδίζουν την πολεμική προσπάθεια. Η Ουκρανία στοχεύει επίσης πολιτικές υποδομές στη Ρωσία και σε ρωσικά κατεχόμενα τμήματα της Ουκρανίας, αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα.

Στην ανακοίνωση του ΟΗΕ αναφέρεται ότι η αύξηση της χρήσης όπλων μεγάλου βεληνεκούς από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από τον Ιούνιο του 2025 έχει προκαλέσει επίσης αύξηση των βλαβών στους αμάχους στα αστικά κέντρα σε όλη την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Reuters

