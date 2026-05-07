Γάλλος καθηγητής κατηγορείται ότι επινόησε βραβείο τύπου Νόμπελ και το απένειμε στον εαυτό του

Σε μια τελετή στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, στην οποία παρευρέθηκαν κάτοχοι βραβείων Νόμπελ, πρώην υπουργοί, βουλευτές, διακεκριμένοι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα σε έναν μέχρι τότε άγνωστο καθηγητή λογοτεχνίας.

Ο Φλοράν Μοντακλέρ, τότε 46 ετών, παρέλαβε το Χρυσό Μετάλλιο Φιλολογίας 2016 από μια διεθνή εταιρεία με το ίδιο όνομα.

Ο Μοντακλέρ ήταν ο πρώτος Γάλλος που έλαβε το μετάλλιο και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους, είχε απονεμηθεί προηγουμένως στον Ιταλό συγγραφέα και γλωσσολόγο Ουμπέρτο Έκο.

Ήταν μια λαμπρή εκδήλωση και ένα εντυπωσιακό επίτευγμα – αλλά, δυστυχώς, σύμφωνα με τους ντετέκτιβ, το ίδιο το βραβείο ήταν εντελώς ψεύτικο και μέρος μιας περίπλοκης διεθνούς απάτης.

Αν και η τελετή πράγματι έλαβε χώρα, δεν υπήρχε καμία Διεθνής Εταιρεία Φιλολογίας. Το αμερικανικό πανεπιστήμιο με το οποίο υποτίθεται ότι ήταν συνδεδεμένη η εταιρεία υπήρχε μόνο στο διαδίκτυο και η διεύθυνσή της εντοπίστηκε σε ένα κοσμηματοπωλείο στο Ντέλαγουερ. Το βραβείο – που παρομοιάζεται με το βραβείο Νόμπελ – επινοήθηκε από τον Μοντακλέρ, και ο ακαδημαϊκός είχε αγοράσει το μετάλλιο από έναν κοσμηματοπώλη στο Παρίσι για 250 ευρώ για να το απονείμει στον εαυτό του.

Τώρα ο καθηγητής βρίσκεται υπό έρευνα για υποψία πλαστογραφίας, χρήσης πλαστών εγγράφων, πλαστοπροσωπίας και απάτης. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εγκληματική πράξη.

Η αποκάλυψη της απάτης του Γάλλου καθηγητή

Ο εισαγγελέας Πολ-Εντουάρ Λαλουά, με έδρα το Μονμπελιάρ στην ανατολική Γαλλία, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί είχαν περάσει μήνες προσπαθώντας να ξετυλίξουν αυτό που περιέγραψε ως «πλέγμα ψεμάτων». Ανέφερε ότι διαπίστωσε πως «όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον κύριο Μοντακλέρ».

«Ήταν όλα μια γιγαντιαία απάτη. Θα μπορούσε να γίνει ταινία ή τηλεοπτική σειρά», δήλωσε ο Λαλουά στην εφημερίδα Guardian.

Η δαιδαλώδης έρευνα επικεντρώνεται πλέον στο αν ο Μοντακλέρ, ο οποίος εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Marie και Louis Pasteur, χρησιμοποίησε το πλαστό μετάλλιο και ένα «διδακτορικό» από το Πανεπιστήμιο Φιλολογίας και Εκπαίδευσης των ΗΠΑ για να πάρει προαγωγή και αύξηση μισθού.

Μέχρι το 2015, όταν δημοσιεύτηκε ένα άρθρο στην τοπική εφημερίδα του που ισχυριζόταν ότι επρόκειτο να κερδίσει το ισοδύναμο ενός βραβείου Νόμπελ ή ενός μεταλλίου Φιλντς, ο Μοντακλέρ ήταν ένας ασήμαντος εκπαιδευτικός που του άρεσε να γράφει βιβλία φαντασίας, πολλά από τα οποία αφορούσαν βρυκόλακες, στον ελεύθερο χρόνο του.

Μετά την τελετή στην Εθνοσυνέλευση, ο Μοντακλέρ, ο οποίος έδωσε μια ομιλία στο Tedx Talk με τίτλο «The Galilean Challenge», αποφάσισε ότι ο επόμενος αποδέκτης θα έπρεπε να είναι ο Αμερικανός διανοούμενος Νόαμ Τσόμσκι, τότε 87 ετών, ο οποίος ταξίδεψε στο Παρίσι για να παραλάβει το βραβείο μπροστά σε 200 άτομα.

Όμως το 2018, ο Μοντακλέρ ανακήρυξε νικητή τον Ρουμάνο ακαδημαϊκό Εουγκέν Σιμιόν, τότε 85 ετών, και η περίπλοκη υποτιθέμενη απάτη άρχισε να καταρρέει.

Ρουμάνοι δημοσιογράφοι από το διαδικτυακό μέσο Scena9, που κίνησε το ενδιαφέρον τους η τιμή που απονεμήθηκε σε έναν από τους συμπατριώτες τους, έψαξαν βαθύτερα και ανακάλυψαν ότι το Πανεπιστήμιο Φιλολογίας και Εκπαίδευσης και η Διεθνής Εταιρεία Φιλολογίας υπήρχαν αποκλειστικά μέσω ιστοσελίδων που είχαν δημιουργηθεί και φιλοξενούνταν στη Γαλλία.

Το άρθρο τους είχε τον τίτλο: «Το ψεύτικο βραβείο Νόμπελ που ξεγέλασε τη Ρουμανική Ακαδημία».

«Πιστεύει το ίδιο του το ψέμα»

Η υποτιθέμενη απάτη ίσως να μην είχε αποκαλυφθεί ποτέ αν δεν ήταν η φιλοδοξία του Μοντακλέρ. Το 2018 είχε υποβάλει αίτηση στο γαλλικό υπουργείο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προαγωγή, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αίτημά του με την υποβολή ενός «κρατικού διδακτορικού» που του είχε απονεμηθεί από το ίδιο αμερικανικό πανεπιστήμιο. Αν και ο τίτλος δεν αναγνωριζόταν στη Γαλλία, προήχθη στη συνέχεια και έγινε αναπληρωτής καθηγητής.

Αφού ενημερώθηκαν για την υποτιθέμενη απάτη, ο Λαλουά και η αστυνομία έφτασαν στο σπίτι του Μοντακλέρ τον Φεβρουάριο με ένταλμα έρευνας. «Είπα: 'Κύριε Μοντακλέρ, ξέρετε γιατί είμαστε εδώ;' και απάντησε αμέσως: 'Πρόκειται για το μετάλλιο, υποθέτω'».

Ο Μοντακλέρ παραδέχτηκε ότι παρήγγειλε το μετάλλιο και ότι δημιούργησε ή διαχειριζόταν ορισμένους ιστότοπους, αλλά αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Ο Λαλουά δήλωσε ότι το αν ο Μοντακλέρ απέκτησε την προαγωγή και οποιοδήποτε υλικό όφελος από ένα φερόμενο ως πλαστό δίπλωμα και μετάλλιο ήταν το επίκεντρο της έρευνάς του.

«Κατά την άποψή του, το μετάλλιο δεν είναι πλαστό. Το πλαστό υπονοεί ότι υπάρχει ένα γνήσιο μετάλλιο. Καθώς το γνήσιο μετάλλιο φιλολογίας δεν υπάρχει, το δικό του μετάλλιο δεν μπορεί να είναι πλαστό», είπε ο Λαλουά.

«Ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα μετάλλιο. Μπορείς να παραγγείλεις διαδικτυακά το μετάλλιο του 'καλύτερου δημοσιογράφου της Γαλλίας', σε χρυσό, ασήμι ή χαλκό, να το απονείμεις στον εαυτό σου και να διοργανώσεις τη δική σου μικρή τελετή ήσυχα στο σπίτι, πίνοντας ένα ποτό».

«Αν μείνετε στο σπίτι σας με τα μικρά σας μετάλλια πάνω στο τζάκι, δεν υπάρχουν νομικές συνέπειες. Αν, από την άλλη πλευρά, το αναφέρετε στον εργοδότη σας, αν το αναφέρετε στα μέσα ενημέρωσης, και αν όλα αυτά οδηγήσουν σε κάποια επαγγελματική αναγνώριση, τότε αυτό έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις, και εκεί είναι που μπορεί να αρχίσει να προκύπτει η έννοια της απάτης».

Πρόσθεσε: «Ο κ. Μοντακλέρ κρύβεται πίσω από το επιχείρημα ότι δεν έχει καταχραστεί τίποτα, αφού το δημιούργησε ο ίδιος». Δήλωσε ότι ο Μοντακλέρ είχε επίσης αρνηθεί να συγκρίνει το βραβείο με το Νόμπελ ή το βραβείο Φιλντς.

Ο Μοντακλέρ έχει επίσης λάβει νομική ειδοποίηση ότι θα τεθεί σε διαθεσιμότητα στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας από τους εργοδότες του στο πανεπιστήμιο, αλλά τους έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Ο Λαλουά πιστεύει επίσης ότι ο Μοντακλέρ κατέληξε να «πιστεύει το ίδιο του το ψέμα». Είπε ότι ένιωσε συμπάθεια για τη σύζυγο του καθηγητή, μια δασκάλα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και τις δύο κόρες του, οι οποίες δεν είχαν γνώση της φερόμενης απάτης.

Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι θα ανακρίνει ξανά τον Μοντακλέρ σε μερικές εβδομάδες και ότι τότε θα αποφασίσει αν θα απαγγελθούν κατηγορίες. Σε περίπτωση καταδίκης, ο Μοντακλέρ κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών.

Με πληροφορίες από Guardian