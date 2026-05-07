Υπόθεση Έπσταϊν: «Είσαι ψεύτης, γιατί πήγες στο νησί του;» - Σε αντιφάσεις ο υπουργός Εμπορίου του Τραμπ

Αιρετοί των δημοκρατικών στο αμερικανικό Κογκρέσο κατηγόρησαν χθες Τετάρτη τον υπουργό Εμπορίου του Ντόναλντ Τραμπ, Χάουαρντ Λάτνικ, πως ψεύδεται για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, έπειτα από ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών.

«Έπειτα από όσα ακούσαμε (...) σε αυτή την κατάθεση, μπορώ με άνεση να πω ότι ο Χάουαρντ Λάτνικ είναι παθολογικός ψεύτης», δήλωσε χαρακτηριστικά στον Τύπο η δημοκρατική βουλεύτρια Γιάσαμιν Ανσάρι, εξερχόμενη από την ακρόαση.

Ο δημοκρατικός βουλευτής Σούχας Σουμπραμάνιαμ, από την πλευρά του, κάλεσε τον υπουργό να παραιτηθεί. «Αυτά που ακούσαμε στην αίθουσα είναι αδιανόητα. Απέφευγε να δώσει απαντήσεις, ήταν νευρικός, ήταν ανέντιμος».

Υπόθεση Έπσταϊν: Οι αντιφάσεις του Λάτνικ

Ο Λάτνικ δεν σταμάτησε για να κάνει δηλώσεις στον Τύπο μετά την ακρόαση. Σημειώνεται πως το όνομά του εμφανίζεται συχνά σε έγγραφα του φακέλου Έπσταϊν, όπως δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε podcast όπου ήταν προσκεκλημένος τον Οκτώβριο του 2025, ο υπουργός ορκιζόταν ότι- αφού συναντήθηκε με τον Τζέφρι Έπσταϊν το 2005- δεν είδε ποτέ ξανά τον «αηδιαστικό» χρηματομεσίτη.

Αλλά κατόπιν παραδέχτηκε, τον Φεβρουάριο, πως γευμάτισε το 2012 με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο ιδιωτικό νησί του στην Καραϊβική.

«Είχα γευματίσει μαζί του στο νησί, ενώ έκανα οικογενειακές διακοπές με σκάφος. Η σύζυγός μου ήταν μαζί μου, όπως και τα τέσσερα παιδιά μου και οι νταντάδες τους», είπε στα μέσα Φεβρουαρίου, διαβεβαιώνοντας πως η επίσκεψη στο νησί αυτό δεν είχε διαρκέσει παρά μια ώρα.

Έχει ακόμη πει πως «ελάχιστη» επαφή είχε με τον Τζέφρι Έπσταϊν από το 2005. Την εποχή, σύμφωνα με τον Χάουαρντ Λάτνικ, οι δυο χρηματομεσίτες διέμεναν στην ίδια συνοικία της Νέας Υόρκης.

Βουλευτές των δημοκρατικών επισήμαναν χθες τις αντιφάσεις του υπουργού σε όσα είπε με διαφορά μερικών εβδομάδων.

Το «Νησί Έπσταϊν»

«Αν αισθανόσασταν άσχημα όταν ήταν παρών ο άνθρωπος αυτός- τον ρωτήσαμε ξανά και ξανά- γιατί πήγατε στο νησί;», αφηγήθηκε ο κ. Σουμπραμάνιαμ στον Τύπο.

«Είπε πως δεν θυμάται», η στάση του ήταν «ανεξήγητη», πρόσθεσε.

Ο ρεπουμπλικάνος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής που ερευνά την υπόθεση Έπσταϊν, ο Τζέιμς Κόμερ, απέρριψε από την πλευρά του τις κατηγορίες των δημοκρατικών αιρετών, τονίζοντας ότι ο Λάτνικ ήταν «πολύ συνεργάσιμος» όταν του τέθηκαν ερωτήσεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν στην ακρόαση.

Διάφορες προσωπικότητες έχουν βρεθεί κάτω από το φως των προβολέων επειδή πήγαν στο λεγόμενο «Νησί Έπσταϊν», στις αμερικανικές Παρθένες Νήσους, όπου εισαγγελείς λένε πως ο χρηματομεσίτης, που πέθανε στη φυλακή το 2019, εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικες.

Με πληροφορίες από Guardian, The Hill, ΑΠΕ-ΜΠΕ

