Οι New York Times ξεπέρασαν τους 13 εκατομμύρια συνδρομητές, αλλά η ουσία βρίσκεται αλλού

Ισχυρή ανάπτυξη καταγράφουν οι New York Times.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διαθέτει πλέον 13,1 εκατομμύρια συνδρομητές, έπειτα από την προσθήκη περίπου 310.000 ψηφιακών συνδρομητών μόνο στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Στόχος της είναι να φτάσει τα 15 εκατομμύρια συνδρομητές έως το τέλος του επόμενου έτους.

Συνολικά, η εταιρεία απέκτησε κατά μέσο όρο 330.000 συνδρομητές ανά τρίμηνο (ψηφιακούς και έντυπους) από την αρχή του περασμένου έτους, γεγονός που δείχνει σταθερή επέκταση της συνδρομητικής της βάσης.

Οικονομικά αποτελέσματα με ισχυρή άνοδο

Τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο ανήλθαν στα 712,2 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 117,9 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 27,2%, ενώ τα λειτουργικά κόστη αυξήθηκαν κατά 9,4% στα 594,3 εκατ. δολάρια.

Το ψηφιακό έσοδο ανά χρήστη αυξήθηκε κατά 2,4% στα 9,77 δολάρια, ένδειξη σταθεροποίησης της αξίας των συνδρομών, ενώ τα ψηφιακά διαφημιστικά έσοδα σημείωσαν ισχυρή άνοδο 31,6%.

Έκρηξη στις ψηφιακές συνδρομές – πτώση στο έντυπο

Εκεί που αξίζει να σταθούμε περισσότερο, είναι στα στοιχεία αναφορικά με τα έσοδα από τις συνδρομές στη ψηφιακή και έντυπη έκδοση.

Συγκεκριμένα, οι συνδρομές της ψηφιακής έκδοσης αυξήθηκαν κατά 16,1% στα 389 εκατ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των αναγνωστών προς την ενημέρωση μέσα από οθόνες.

Αντίθετα, τα έσοδα από την έντυπη έκδοση υποχώρησαν κατά 1,1% στα 127,8 εκατ. δολάρια, συνεχίζοντας τη μακροχρόνια πτωτική τάση. Οι έντυποι συνδρομητές μειώθηκαν σε 560.000 από 600.000 έναν χρόνο πριν.

Τα έσοδα από συμφωνίες αδειοδότησης τεχνητής νοημοσύνης, συνεργασίες του Wirecutter και άλλες πηγές αυξήθηκαν κατά 7,8% στα 68,5 εκατ. δολάρια.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Meredith Kopit Levien, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν «τη σταθερή ζήτηση για την αδιάλλακτη δημοσιογραφία και το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο lifestyle».

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η εταιρεία προβλέπει αύξηση 14–17% στα έσοδα από ψηφιακές συνδρομές, αύξηση υψηλών μονοψήφιων ποσοστών στα διαφημιστικά έσοδα και αύξηση 8–9% στα λειτουργικά κόστη.

Η εταιρεία διέθετε 1,1 δισ. δολάρια σε μετρητά και ρευστοποιήσιμα στοιχεία στο τέλος Μαρτίου, ενώ οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο άνω του 8% στις πρωινές συναλλαγές.

Με πληροφορίες από The New York Times