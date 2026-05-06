ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Οι New York Times ξεπέρασαν τους 13 εκατομμύρια συνδρομητές, αλλά η ουσία βρίσκεται αλλού

Τι δείχνουν οι αριθμοί που παρουσίασε η εταιρεία αναφορικά με τις συνδρομές στη ψηφιακή και την έντυπη έκδοση της εφημερίδας

The LiFO team
The LiFO team
THE NEW YORK TIMES Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Ισχυρή ανάπτυξη καταγράφουν οι New York Times.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διαθέτει πλέον 13,1 εκατομμύρια συνδρομητές, έπειτα από την προσθήκη περίπου 310.000 ψηφιακών συνδρομητών μόνο στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Στόχος της είναι να φτάσει τα 15 εκατομμύρια συνδρομητές έως το τέλος του επόμενου έτους.

Συνολικά, η εταιρεία απέκτησε κατά μέσο όρο 330.000 συνδρομητές ανά τρίμηνο (ψηφιακούς και έντυπους) από την αρχή του περασμένου έτους, γεγονός που δείχνει σταθερή επέκταση της συνδρομητικής της βάσης.

Οικονομικά αποτελέσματα με ισχυρή άνοδο

Τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο ανήλθαν στα 712,2 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 117,9 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 27,2%, ενώ τα λειτουργικά κόστη αυξήθηκαν κατά 9,4% στα 594,3 εκατ. δολάρια.

Το ψηφιακό έσοδο ανά χρήστη αυξήθηκε κατά 2,4% στα 9,77 δολάρια, ένδειξη σταθεροποίησης της αξίας των συνδρομών, ενώ τα ψηφιακά διαφημιστικά έσοδα σημείωσαν ισχυρή άνοδο 31,6%.

Έκρηξη στις ψηφιακές συνδρομές – πτώση στο έντυπο

Εκεί που αξίζει να σταθούμε περισσότερο, είναι στα στοιχεία αναφορικά με τα έσοδα από τις συνδρομές στη ψηφιακή και έντυπη έκδοση.

Συγκεκριμένα, οι συνδρομές της ψηφιακής έκδοσης αυξήθηκαν κατά 16,1% στα 389 εκατ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των αναγνωστών προς την ενημέρωση μέσα από οθόνες.

Αντίθετα, τα έσοδα από την έντυπη έκδοση υποχώρησαν κατά 1,1% στα 127,8 εκατ. δολάρια, συνεχίζοντας τη μακροχρόνια πτωτική τάση. Οι έντυποι συνδρομητές μειώθηκαν σε 560.000 από 600.000 έναν χρόνο πριν.

Τα έσοδα από συμφωνίες αδειοδότησης τεχνητής νοημοσύνης, συνεργασίες του Wirecutter και άλλες πηγές αυξήθηκαν κατά 7,8% στα 68,5 εκατ. δολάρια.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Meredith Kopit Levien, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν «τη σταθερή ζήτηση για την αδιάλλακτη δημοσιογραφία και το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο lifestyle».

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η εταιρεία προβλέπει αύξηση 14–17% στα έσοδα από ψηφιακές συνδρομές, αύξηση υψηλών μονοψήφιων ποσοστών στα διαφημιστικά έσοδα και αύξηση 8–9% στα λειτουργικά κόστη.

Η εταιρεία διέθετε 1,1 δισ. δολάρια σε μετρητά και ρευστοποιήσιμα στοιχεία στο τέλος Μαρτίου, ενώ οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο άνω του 8% στις πρωινές συναλλαγές.

Με πληροφορίες από The New York Times

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

NEW YORK TIMES ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Διεθνή / Οι «New York Times» διακόπτουν τη συνεργασία τους με συντάκτη που χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να γράψει κριτική βιβλίου

Ο συντάκτης και συγγραφέας Άλεξ Πρέστον δήλωσε ότι «έκανε ένα σοβαρό λάθος», αφού ένας αναγνώστης εντόπισε ομοιότητες μεταξύ της κριτικής του και μιας κριτικής που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Guardian
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΦΑΛΑΙΝΑ ΤΙΜΙ ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διεθνή / Ο Τίμι, η φάλαινα που είχε παγιδευτεί στα ρηχά της Βαλτικής, «πιθανότατα να έχει πεθάνει»

«Καθώς το ζώο βρισκόταν σε εξαιρετικά εξασθενημένη κατάσταση και είχε επανειλημμένα επιστρέψει στα ρηχά μετά από προηγούμενες προσπάθειες διάσωσης, είναι πολύ πιθανό να μην βρίσκεται στη ζωή» αναφέρουν ειδικοί
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΗΠΑ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ιράν: Ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ υπό όρους – Οξύνει τη ρητορική του ο Τραμπ

Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να διασφαλιστεί με τον τερματισμό των αμερικανικών απειλών και την εφαρμογή νέων διαδικασιών, την ώρα που οι ΗΠΑ διατηρούν υψηλούς τόνους, προειδοποιώντας ακόμη και για κλιμάκωση των επιθέσεων σε περίπτωση μη συμφωνίας
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ RYANAIR

Διεθνή / Ryanair: Ο επικεφαλής της ζητά την απαγόρευση των αλκοολούχων ποτών το πρωί στα αεροδρόμια

Ο CEO της γνωστής αεροπορικής εταιρείας άσκησε ιδιαίτερη κριτική στα αεροδρόμια και τα bars εντός των χώρων αναμονής, αναρωτώμενος γιατί σερβίρεται αλκοόλ ακόμη και από τις 5 ή 6 το πρωί
THE LIFO TEAM
 
 