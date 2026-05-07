Ουγγαρία: Οι ψηφοφόροι του Πέτερ Μαγιάρ επιθυμούν δράσεις για το κλίμα και την LGBTQI+ κοινότητα

Σύμφωνα με δημοσκόπηση, πάνω από τα τρία τέταρτα των Ούγγρων που ψήφισαν τον Πέτερ Μαγιάρ στις εκλογές του περασμένου μήνα επιθυμούν η κυβέρνησή του να αναλάβει περισσότερες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ενώ πάνω από το 70% θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα της LGBTQI+ κοινότητας.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης του Μαγιάρ, Tisza, κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές, βάζοντας τέλος στα 16 χρόνια διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν. Ο νέος πρωθυπουργός θα ορκιστεί το Σάββατο.

Ο Μαγιάρ, πρώην μέλος του λαϊκιστικού δεξιού κόμματος του Όρμπαν, έχει συντηρητικό υπόβαθρο και απέφυγε οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με προοδευτικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, πιθανώς από φόβο μήπως δώσει τροφή για κριτική σε μεγάλο μέρος των ουγγρικών μέσων ενημέρωσης.

Ωστόσο, μια δημοσκόπηση που διεξήχθη τις ημέρες μετά τις εκλογές και δημοσιεύθηκε την Πέμπτη υποδηλώνει ότι η εκλογική βάση του Tisza έχει προοδευτικές τάσεις, υποδηλώνοντας τις αντικρουόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζει η νέα κυβέρνηση.

Τι αναμένουν οι ψηφοφόροι του Μαγιάρ

Περίπου το 77% των ερωτηθέντων ψηφοφόρων του Tisza δήλωσαν ότι υποστηρίζουν μια φιλόδοξη κλιματική πολιτική, ενώ το 71% υποστήριξε, ή υποστήριξε εν μέρει, την προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να προστατεύσει τα δικαιώματα των ατόμων της LGBTQI+ κοινότητας, ένας τομέας που υπέστη δραματικές οπισθοδρομήσεις υπό την κυβέρνηση Όρμπαν.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Στις Βρυξέλλες ο Πέτερ Μαγιάρ για συνομιλίες με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ο Πάβελ Ζέρκα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, το οποίο ανέθεσε τη διεξαγωγή της δημοσκόπησης, δήλωσε: «Αυτή ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα σε αυτή τη δημοσκόπηση. Υπάρχει μια πολύ σαφής εντολή προς τη νέα κυβέρνηση να υιοθετήσει μια πιο προοδευτική στάση. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το αν ο Μαγιάρ θα λάβει υπόψη τους δικούς του ψηφοφόρους ή το σύνολο του εκλογικού σώματος, καθώς η ουγγρική κοινή γνώμη είναι πολύ πιο διχασμένη σε αυτό το θέμα».

Οι ενέργειες που ο Μαγιάρ και η κυβέρνησή του σχεδιάζουν να αναλάβουν σε σχέση με το κλίμα και τα δικαιώματα των LGBTQI+ παραμένουν ασαφείς, παρά την εκστρατεία που διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια και το προεκλογικό μανιφέστο 240 σελίδων.

Η δημοσκόπηση έδωσε επίσης μια εικόνα για άλλους τρόπους με τους οποίους η κυβέρνηση είναι πιθανό να «τραβηχτεί» σε διάφορες κατευθύνσεις: αν και οι ψηφοφόροι δήλωσαν συντριπτικά ότι επιζητούσαν αλλαγή, παρέμειναν διχασμένοι σε ζητήματα κρίσιμα για την ΕΕ, όπως η υποστήριξη προς την Ουκρανία και η ανάγκη της Ουγγαρίας να περιορίσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια.

Ενώ το 64% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αναμένει από τη νέα κυβέρνηση να βελτιώσει τις σχέσεις με το Κίεβο, η υποστήριξη προς την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας παραμένει χαμηλή, με το 24% να υποστηρίζει την ιδέα της παροχής οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία από τη Βουδαπέστη και το 12% να υποστηρίζει την παροχή στρατιωτικής στήριξης. Περισσότερο από το ήμισυ των ερωτηθέντων, το 52%, τάχθηκε κατά της διακοπής των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία.

«Η συντριπτική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ ήταν μια ψήφος υπέρ της εσωτερικής αλλαγής, όχι υπέρ μιας γεωπολιτικής στροφής 180 μοιρών», δήλωσε ο Ζέρκα. «Ενώ οι Ούγγροι είναι έτοιμοι να γυρίσουν σελίδα μετά από χρόνια διαφθοράς και απομόνωσης, έχουν θέσει σαφείς κόκκινες γραμμές όσον αφορά την ενεργειακή ανεξαρτησία και την εθνική ασφάλεια της χώρας τους – πραγματικότητες που θα πρέπει να γίνουν σεβαστές από τους ηγέτες στις Βρυξέλλες».

Διχασμός για τις μελλοντικές κινήσεις της νέας κυβέρνησης

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να αναδιαμορφώσει τις σχέσεις της με την Ουγγαρία – οι οποίες έχουν είναι εδώ και καιρό τεταμένες λόγω των προσπαθειών του Όρμπαν να παρουσιάσει τις Βρυξέλλες ως εχθρό του ουγγρικού λαού – θα εξαρτηθούν, εν μέρει, από το αν θα δοθεί πρώτα στον Μαγιάρ ο χώρος να επικεντρωθεί στις εσωτερικές αλλαγές, ακόμη και καθώς η ΕΕ σπεύδει να συνεργαστεί μαζί του για την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων από τα παγωμένα κονδύλια της ΕΕ.

Ο Ζέρκα δήλωσε: «Το δίλημμα είναι ότι οι Βρυξέλλες θα ήθελαν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για μια ευρύτερη στροφή 180 μοιρών. Ωστόσο, αν πιέσουν υπερβολικά για αυτά τα θέματα, ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή της νέας κυβέρνησης και επίσης να διακινδυνεύσουν να «σπάσουν» τον νέο πρωθυπουργό, τοποθετώντας τον σε μια θέση όπου θα θεωρηθεί από το ουγγρικό εκλογικό σώμα ως κάποιος που αναγκάστηκε από τις Βρυξέλλες να αποδεχτεί δυσάρεστους συμβιβασμούς».

Αναφέρθηκε στην Πολωνία ως προειδοποιητικό παράδειγμα, όπου η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τουσκ έχει μειωθεί, καθώς η πολιτική πόλωση τον εμποδίζει να προχωρήσει στις αλλαγές που οι ψηφοφόροι είχαν ελπίσει.

Ο κίνδυνος αυτός μετριάζεται, ωστόσο, από το 79% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι αναμένουν από τη νέα κυβέρνηση να βελτιώσει τις σχέσεις με την ΕΕ, ενώ το 73% δήλωσε ότι είναι βέβαιο ότι η Ουγγαρία θα αποκτήσει πρόσβαση στα δεσμευμένα κονδύλια του μηχανισμού ανάκαμψης.

«Ο Βίκτορ Όρμπαν εξακολουθεί να έχει τρόπους να ελέγχει την κατάσταση, τουλάχιστον εν μέρει μέσω των ανθρώπων του σε διάφορα επίπεδα των κρατικών θεσμών», δήλωσε ο Ζέρκα. «Έτσι, ενώ υπάρχουν καλοί λόγοι για να γιορτάσουμε σήμερα, υπάρχουν επίσης εξίσου καλοί λόγοι για να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τους επόμενους μήνες».

Με πληροφορίες από Guardian