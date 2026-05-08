Ουγγαρία: Ο κουνιάδος του Πέτερ Μαγιάρ απέσυρε την υποψηφιότητά του για το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Μάρτον Μελέτεϊ-Μπάρνα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί ώστε να μη σκιαστεί η πολιτική μετάβαση στη χώρα, μετά τις αντιδράσεις για τους οικογενειακούς δεσμούς με τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ / Φωτ.: EPA, αρχείου
Ο Μάρτον Μελέτεϊ-Μπάρνα απέσυρε το βράδυ της Πέμπτης την υποψηφιότητά του για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης στη νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι οικογενειακοί του δεσμοί με τον επερχόμενο πρωθυπουργό, Πέτερ Μαγιάρ.

Ο νομικός, ο οποίος είναι παντρεμένος με την αδελφή του Μαγιάρ, Άννα Ιλόνα Μελέτεϊ-Μπάρνα, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί προκειμένου να μη δημιουργηθούν αμφιβολίες γύρω από την πολιτική μετάβαση στη χώρα. Σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι, έπειτα από συνεννόηση με τον Πέτερ Μαγιάρ, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η επιλογή άλλου προσώπου για το υπουργείο θα εξυπηρετούσε καλύτερα «τα συμφέροντα της χώρας και της κυβέρνησης του TISZA».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο διορισμός του θα ήταν «αδιαμφισβήτητος από νομική, πολιτική, ηθική και ανθρώπινη σκοπιά», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι «οικογενειακές και φιλικές σχέσεις» με τον νέο πρωθυπουργό είχαν μετατραπεί σε παράγοντα πολιτικής έντασης σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο.

Η υπαναχώρηση σημειώθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη δημόσια υπεράσπιση της επιλογής από τον Πέτερ Μαγιάρ. Ο επικεφαλής του TISZA είχε χαρακτηρίσει την επαγγελματική επάρκεια του Μελέτεϊ-Μπάρνα «αδιαμφισβήτητη», υποστηρίζοντας ότι οι ανησυχίες περί νεποτισμού ήταν μεν κατανοητές, αλλά μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.

Παράλληλα, είχε ανακοινώσει ότι η αδελφή του, η οποία υπηρετεί ως δικαστής στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Πέστης, θα αποχωρούσε από το δικαστικό σώμα ώστε να αποφευχθεί «ακόμη και η εικόνα σύγχυσης μεταξύ των εξουσιών».

Ο Μαγιάρ είχε παρουσιάσει τις πρώτες υπουργικές επιλογές του στις 20 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά τη νίκη του στις εκλογές της 12ης Απριλίου, οι οποίες έβαλαν τέλος στη 16ετή παραμονή του Βίκτορ Όρμπαν στην εξουσία.

Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Μελέτεϊ-Μπάρνα, ο Πέτερ Μαγιάρ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προτείνει για το υπουργείο Δικαιοσύνης τη Μάρτα Γκέρεγκ, κοσμήτορα της Σχολής Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Σέγκεντ.

Η Γκέρεγκ είναι περιφερειακή πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ουγγαρίας και μέλος του τμήματος νομικών επιστημών της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών.

Το νέο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας συνεδριάζει το Σάββατο για πρώτη φορά μετά τις εκλογές, με τον Πέτερ Μαγιάρ να αναμένεται να αναλάβει επισήμως την πρωθυπουργία της χώρας.

Με πληροφορίες από Politico

 


