Ουάσινγκτον: Προσωρινή διακοπή στις πτήσεις μετά από απειλή σε αεροπλάνο

Το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν στην Ουάσινγκτον μετακινήθηκε μακριά από τα υπόλοιπα αεροσκάφη

Το αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρέιγκαν» στην Ουάσινγκτον / Unsplash
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως καθήλωσε προσωρινά όλες τις πτήσεις στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν στην Ουάσινγκτον, λόγω ζητήματος ασφαλείας.

Το FlightRadar24, ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων, τόνισε ότι η απαγόρευση, που εκδόθηκε, οφειλόταν σε μια ανεπιβεβαίωτη απειλή εναντίον ενός αεροπλάνου της United Airlines που είχε μετακινηθεί μακριά από άλλα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο, ωστόσο όπως επιβεβαιώνει το Reuters έχει επανέλθει η εναέρια κυκλοφορία.

Η FAA και η United δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 190 καθυστερήσεις σε πτήσεις στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware.

Με πληροφορίες από Reuters

