Drone παρέλυσε το αεροδρόμιο του Βερολίνου για δύο ώρες – Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων

Το περιστατικό προκαλεί νέες ανησυχίες για την ασφάλεια των γερμανικών αεροδρομίων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Για περίπου δύο ώρες ανεστάλησαν το βράδυ της Παρασκευής οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Βερολίνου (Brandenburg – BER), έπειτα από την εμφάνιση μη ταυτοποιημένου drone στον εναέριο χώρο του. Το περιστατικό, που οδήγησε σε εκτροπή πτήσεων και καθυστερήσεις, προκαλεί νέες ανησυχίες για την ασφάλεια των γερμανικών αεροδρομίων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου, ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε την παρουσία του drone γύρω στις 20:00 τοπική ώρα. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, αναπτύσσοντας δυνάμεις και ελικόπτερο για τον εντοπισμό του αντικειμένου, ενώ αρχικά έκλεισε ο βόρειος διάδρομος προσγείωσης. Το drone επιβεβαιώθηκε και από πλήρωμα περιπολικού, ωστόσο σύντομα χάθηκε από τα ραντάρ.

Ακολούθησαν νέες αναφορές και ενημερώθηκε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ.

Από τις 20:00 έως λίγο πριν τις 22:00, όλες οι πτήσεις από και προς το Βερολίνο ανεστάλησαν, ενώ εννέα αεροσκάφη που επρόκειτο να προσγειωθούν εκτράπηκαν. Μεταξύ αυτών, πτήσεις από τη Στοκχόλμη, την Αττάλεια και το Ελσίνκι.

Για την εξομάλυνση της κυκλοφορίας, το αεροδρόμιο έλαβε ειδική άδεια ώστε να επιτραπούν απογειώσεις έως τη 1 τα ξημερώματα και προσγειώσεις έως τις 4, παρά την απαγόρευση νυχτερινών πτήσεων που ισχύει συνήθως από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί.

Η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε πλήρως το πρωί του Σαββάτου, χωρίς πλέον περιορισμούς για τους ταξιδιώτες, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της διοίκησης.

Ωστόσο, το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η Ένωση Αεροδρομίων της Γερμανίας (ADV) έκανε λόγο για ένα «σήμα συναγερμού σε επίπεδο ασφάλειας», υπογραμμίζοντας ότι η προσωρινή παράλυση ενός από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας ανέδειξε το πόσο ευάλωτες είναι οι εναέριες υποδομές απέναντι στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Όταν οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις σταματούν, και δεκάδες πτήσεις αναγκάζονται να εκτραπούν, δεν διαταράσσονται μόνο οι πτητικές λειτουργίες· πλήττεται και η εμπιστοσύνη του κοινού στην ασφάλεια των αερομεταφορών», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ADV, Ραλφ Μπέιζελ, ζητώντας να ενισχυθούν άμεσα τα συστήματα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drones. «Τα αεροδρόμια δεν μπορούν να μείνουν μόνα τους απέναντι σε αυτή την απειλή. Η ανίχνευση και η άμυνα απέναντι στα drones είναι ευθύνη του κράτους και πρέπει να αντιμετωπιστεί συστηματικά», πρόσθεσε.

Το περιστατικό δεν θεωρείται μεμονωμένο. Σύμφωνα με τη Γερμανική Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (DFS), μόνο φέτος έχουν καταγραφεί πέντε παρεμβολές από drones στον εναέριο χώρο του Βερολίνου, ενώ το 2023 ήταν πάνω από δεκαπέντε και το 2022 έφτασαν τις είκοσι. Σε εθνικό επίπεδο, οι αναφορές για παραβιάσεις ξεπερνούν τις 140, με 35 εξ αυτών να αφορούν το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφονται από πιλότους ή ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και σχεδόν στο 90% των περιπτώσεων, σημειώνονται κοντά σε μεγάλα αεροδρόμια. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσες από αυτές τις περιπτώσεις συνδέονται με στοχευμένες ενέργειες κατασκοπείας ή σαμποτάζ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ανακοίνωσε ότι θα επιταχυνθεί το εθνικό πρόγραμμα άμυνας κατά drones, με στόχο τη συνεργασία ομοσπονδιακών και τοπικών αρχών, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη διασύνδεση αστυνομικών και στρατιωτικών συστημάτων.

Με πληροφορίες από Euronews

