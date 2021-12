Μεγάλη βαρύτητα στο ζήτημα της ασφάλειας δίνει ο δισεκατομμυριούχος Γουόρεν Μπάφετ και πάρα πολλοί το συνδέουν με το γεγονός πως πριν από 34 χρόνια παρ’ ολίγον να πέσει θύμα απαγωγής.

Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν οι χρηματιστηριακές επενδύσεις και οι επιχειρηματικές συμφωνίες του Γουόρεν Μπάφετ άρχισαν να αποδίδουν, όπως γράφει η συγγραφέας Άλις Σρέντερ στο «The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life».

Το 1985, το Forbes τον συμπεριέλαβε στην λίστα με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς για πρώτη φορά και ο Μπάφετ ήταν ένας από τους μόλις 14 δισεκατομμυριούχους στην κατάταξη.

Ο ισχυρός άνδρας άρχισε να βρίσκεται στο προσκήνιο και σύντομα έγινε στόχος εγκληματιών. Δύο άνδρες, ο ένας οπλισμένος με ψεύτικο 45άρι όπλο, εμφανίστηκαν στο κτίριο των γραφείων του Μπάφετ στην Ομάχα της Νεμπράσκα το 1987, όπως γράφει η Σρέντερ. Το δίδυμο σχεδίαζε να απαγάγει τον επενδυτή και σκόπευε να ζητήσει 100.000 δολάρια για την επιστροφή του, ποσό που αντιστοιχεί σε 245.000 δολάρια σε σημερινά χρήματα.

Ωστόσο, οι απαγωγείς λογάριαζαν χωρίς τους φρουρούς ασφαλείας του κτιρίου, που απέτρεψαν την απαγωγή.

Η παρ’ ολίγον απαγωγή συντάραξε τον Γουόρεν Μπάφετ, ωστόσο, απέρριψε την ιδέα ενός προσωπικού σωματοφύλακα. Παρόλο αυτά έχει τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας και μια μεταλλική πόρτα περίπου 136 κιλών στο γραφείο του, σύμφωνα με την Σρέντερ. Η Berkshire Hathaway ξοδεύει κατά μέσο όρο 339.000 δολάρια ετησίως, τα τελευταία χρόνια, για την προσωπική του ασφάλεια και την ασφάλεια του σπιτιού του.

Με πληροφορίες Business Insider